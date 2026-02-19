Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Implantan en Ourense la primera prótesis de rodilla personalizada en Galicia

El grupo Recoletas destaca que este procedimiento, realizado en el hospital El Carmen por Adrián Gallego, es un salto cualitativo hacia la medicina de precisión

El doctor Adrián Gallego y otros profesionales sanitarios, con la prótesis. | CEDIDA

Redacción

Ourense

El doctor Adrián Gallego, especialista en traumatología deportiva y cirugía ortopédica, ha implantado la primera prótesis de rodilla personalizada en Galicia. La intervención se realizó con éxito en el hospital privado El Carmen, integrado en Ourense, al igual que Cosaga, en el grupo Recoletas Salud. La empresa considera que este procedimiento supone un salto cualitativo hacia la medicina de precisión.

«Ser los primeros en Galicia en implantar esta prótesis de rodilla a medida es un orgullo profesional, pero sobre todo es una gran noticia para la sanidad gallega. Tras los excelentes resultados obtenidos también en prótesis de cadera personalizadas, este avance en rodilla consolida nuestra apuesta por traer a Ourense la vanguardia médica internacional», valora Gallego.

Pieza exclusiva para el paciente

Recoletas explica que el diseño de esta prótesis se basa en un análisis tridimensional que permite replicar la geometría natural de la rodilla de cada paciente, corrigiendo el desgaste de forma totalmente personalizada. No se adapta el paciente a la prótesis, sino que se fabrica una pieza exclusiva que respeta su alineación original, lo que es clave para recuperar un movimiento fluido y natural.

Desde un punto de vista técnico —añade la empresa— la intervención simplifica el proceso quirúrgico y reduce el tiempo en el quirófano. Se traduce en una menor exposición del paciente y una recuperación más ágil, factores determinantes en la cirugía actual.

Antes de esta intervención, Adrián Gallego había realizado dos de prótesis de cadera personalizadas, ambas exitosas. El especialista reafirma su posición como un impulsor de la innovación ortopédica, «así como su compromiso con la vanguardia sanitaria y un futuro en donde cada paciente reciba una solución tan única como su propia anatomía», destaca Recoletas en un comunicado.

