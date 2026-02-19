La Diputación da el paso, para que el termalismo sea un recurso más de salud en la sanidad pública

La provincia de Ourense, uno de los territorios europeos con mayor concentración de aguas termales, vuelve a situarse en el centro del debate sanitario tras la presentación de una moción del Grupo Provincial Popular para impulsar el reconocimiento del termalismo como recurso terapéutico dentro del sistema público de salud.

La iniciativa, defendida por la diputada y portavoz del PP en la Diputación, Patricia Torres, subraya el valor histórico, natural y sanitario del termalismo en Ourense, así como su potencial no solo desde el punto de vista turístico y económico, sino también como herramienta complementaria en el ámbito de la salud.

Una sanidad más preventiva

Explica en la argumentación de la moción que, en un contexto marcado por el envejecimiento progresivo de la población, el aumento de las enfermedades crónicas y la necesidad de modelos asistenciales más preventivos y centrados en la calidad de vida, la moción destaca que las terapias con aguas termales pueden contribuir al tratamiento del dolor crónico, patologías reumatológicas, procesos de rehabilitación funcional y mejora del bienestar de personas mayores o en situación de dependencia.

La propuesta recuerda que países como Portugal, Italia o Francia ya incluyen la balneoterapia dentro de las prestaciones de sus sistemas nacionales de salud o seguros médicos, considerándola una herramienta sanitaria complementaria. Sin embargo, en España, la normativa estatal vigente excluye expresamente el uso de aguas termales y balnearios de la cartera común de servicios del sistema nacional de salud, al equipararlos con actividades de ocio, descanso o confort.

Según explica Patricia Torres, en el desarrollo de esta moción que irá al pleno provincial, esta exclusión impide incluso valorar si estas terapias cumplen los requisitos técnicos y de calidad exigidos para ser consideradas prestaciones sanitarias, lo que refleja —a juicio del PP— un «perjuicio» hacia el verdadero carácter terapéutico del termalismo.

No obstante, la legislación permite que las comunidades autónomas incorporen este tipo de tratamientos a sus carteras complementarias, siempre que se acredite su seguridad, eficacia, utilidad terapéutica y viabilidad económica.

Por ello, el Grupo Popular propone dos acuerdos principales. Por un lado, instar a la Federación Española de Municipios y Provincias a solicitar al Gobierno central la eliminación del término «balneario» de la normativa que lo equipara a actividades no sanitarias.

La otra propuesta de la moción del grupo popular en la Diputación es pedir a la Xunta de Galicia que elabore un estudio para la inclusión progresiva de las terapias balnearias en la cartera complementaria de servicios sanitarios que ofrece la sanidad pública gallega.

La Diputación, como institución de referencia en un territorio símbolo del termalismo en Galicia y en España, es llamada a liderar esta reivindicación, promoviendo una visión moderna del agua termal como activo estratégico para la salud pública, el bienestar social y el desarrollo sostenible del territorio.