Un autobús escolar choca contra la capilla de San Roque de Boborás
A bordo tan solo se hallaba la conductora, que fue evacuada al CHUO con un cuadro de ansiedad
El tráfico permanece cortado a la espera de la grúa
Un autobús escolar impactó esta mañana contra la capilla de San Roque, en el lugar de Pazos de Arenteiro. En el vehículo tan solo se encontraba la conductora, que tuvo que ser trasladada al CHUO por una crisis de ansiedad.
El siniestro ocurrió debido a la inesperada irrupción de un animal en la vía. En un intento de esquivarlo, la responsable del autocar realizó una maniobra que le llevó a colisionar con la ermita.
El vehículo no arranca, por lo que el tráfico permanece cortado a la espera de la llegada de la grúa para su retirada.
Al punto se desplazaron los servicios de emergencias, efectivos del 112, bomberos, Guardia Civil y dos ambulancias.
- Los jóvenes que ‘abrazan’ a los nuevos vecinos de Ourense: «Es muy bonito y enriquecedor»
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- El profesor violador de Ourense apresado en Cuba pierde la plaza de maestro tras su condena
- Desfile multitudinario y 24 horas de fiesta en el Entroido más participativo
- Baños de Outeiro, de historia del termalismo local a territorio okupa
- El personal de paliativos de Ourense eleva una queja y el Sergas critica la «alarma innecesaria»
- Condenado en Ourense a casi 13 años de cárcel por violar a su pareja tras golpearla por celos
- Frei Canedo saca a los gamberros de A Ponte en procesión