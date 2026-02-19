Un autobús escolar choca contra la capilla de San Roque de Boborás

Un autobús escolar impactó esta mañana contra la capilla de San Roque, en el lugar de Pazos de Arenteiro. En el vehículo tan solo se encontraba la conductora, que tuvo que ser trasladada al CHUO por una crisis de ansiedad.

El siniestro ocurrió debido a la inesperada irrupción de un animal en la vía. En un intento de esquivarlo, la responsable del autocar realizó una maniobra que le llevó a colisionar con la ermita.

El vehículo no arranca, por lo que el tráfico permanece cortado a la espera de la llegada de la grúa para su retirada.

Al punto se desplazaron los servicios de emergencias, efectivos del 112, bomberos, Guardia Civil y dos ambulancias.