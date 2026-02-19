La asignación de más policías a la comisaría de Ourense ayudará a mejorar la prevención y la seguridad

Preservar la seguridad ciudadana y prevenir la delincuencia en la ciudad de Ourense son tareas que competen a la comisaría provincial de la Policía Nacional, en estrecha colaboración, en muchos operativos, con la Policía Local. Pese al repunte del 7,9% en la criminalidad de enero a septiembre de 2025 —el periodo más reciente de la estadística publicada por el Ministerio del Interior—, la ciudad de As Burgas es una de las localidades más seguras de España, lo que no obsta a que el estado de la seguridad puede mejorar.

Contar con una estación intermodal con más de dos millones de viajeros al año, ser localidad de tránsito entre otras partes de Galicia, la Meseta y Portugal, así como la condición de capital de provincia, entrañan retos diarios para los agentes. En la comisaría de Ourense están ocupados en la actualidad 238 de los 252 puestos establecidos en el vigente catálogo laboral de la demarcación. El borrador del concurso general de méritos, conocido hace unos días, prevé la creación en la comisaría de Ourense de 15 plazas más de policía, así como 2 de oficial y 1 de subinspector. En medios del cuerpo se interpreta el documento provisional con cautela —la convocatoria definitiva se espera para marzo—, pero también como el paso para completar como un grupo la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que en Ourense ha sido un subgrupo desde su implantación en el año 2016.

La UPR es una unidad polivalente y versátil, que puede actuar en distintos ámbitos, desde la evitación de la pequeña delincuencia, con labores de vigilancia y disuasión para impedir y detectar —por ejemplo— robos, hurtos y trapicheo de drogas, hasta ofrecer apoyo operativo a grupos de investigación, además de estar preparada para el control del orden público de baja y media intensidad, en manifestaciones y actos multitudinarios.

«A futura implementación dun grupo completo de UPR en Ourense, que foi anunciada hai aproximadamente un ano polo ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, é unha gran noticia para os veciños e veciñas da cidade de Ourense. En primeiro lugar, porque significa máis seguridade. Máis persoal, adestrado e organizado, con capacidade para controlar eventos masivos, participar en dispositivos de prevención da delincuencia en diferentes zonas, levar a cabo investigacións e intervir en protestas ou manifestacións», valora el subdelegado del Gobierno en la provincia, Eladio Santos.

«Desde o anuncio, en decembro do 2024, o ministerio estivo traballando para a creación das prazas e a dotación de recursos materiais e vehículos, todo o necesario para que unha UPR poida traballar con plenitude», añade Eladio Santos.

«Un grupo de UPR pódese dimensionar con equipos pequenos ou maiores. Pode afrontar dende a pequena delincuencia, como apoio a unidades de investigación, e tamén facer servizos de orde público con carácter de media intensidade. É unha unidade necesaria e moi versátil para a Policía Nacional», subraya. «A posta en marcha desta unidade amosa o compromiso do Goberno coa seguridade en Ourense, e tamén coa dotación de medios humanos na Policía Nacional, o que garantirá mellores condicións de traballo para o persoal e unha maior eficacia tanto en investigación como en prevención», afirma.

Refuerzo adicional con vehículos equipados y medios materiales

La cobertura al completo de la UPR de la comisaría, que irá acompañada de cinco furgonetas equipadas y de medios materiales tipo antidisturbios, ha sido una reivindicación del Sindicato Unificado de Policía (SUP). El ourensano Roberto González, el exresponsable autonómico del sindicato y actual vocal del SUP en el Consejo de Policía, calcula que la UPR reforzada estará operativa después del verano, en torno a septiembre. «Es una gran noticia para la comisaría provincial de Ourense, a la que dará un balón de oxígeno. La UPR al completo ayudará a mejorar la seguridad ciudadana, reforzar la prevención y apoyar a los grupos de atención al ciudadano, investigación e información», valora González.

El secretario provincial del SUP, Antonio Pousa, recuerda que la reivindicación comandada por el sindicato se remonta al año 2014. Pousa pone en valor la labor de intermediación que llevó a cabo en su momento, cuando gobernaba el PP, la diputada ourensana Ana Belén Vázquez, que elevó la petición del SUP al entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó. La creación del subgrupo llegó «en un momento de una grave crisis económica en España y de déficit de personal en la Policía Nacional, y cuando nadie creía que iba a ser posible», recuerda Pousa. «Después de la creación del subgrupo, seguimos reiterando la reivindicación de completar el grupo. Así lo trasladamos al subdelegado del Gobierno, junto a otras reivindicaciones, en reuniones en 2024 y 2025», añade.

«Esperamos y deseamos que ese grupo de UPR sea una realidad. En cualquier caso, la convocatoria de 15 plazas de policía, 2 de oficiales y 1 de subinspector para la comisaría de Ourense es una buena noticia para reforzar los servicios en la plantilla, y una buena noticia para la seguridad de los ourensanos», dice el líder provincial del SUP.