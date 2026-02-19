Xunta de Galicia
65.000 euros a Sustinea para ayudar a jóvenes desfavorecidos
Redacción
Ourense
El delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitó la sede de la Asociación Sustinea de Ourense, una de las entidades beneficiarias del programa de movilidad transnacional juvenil, Galicia Moza con Alma de la Xunta de Galicia con cerca de 65.000 euros, que está dirigido a las personas jóvenes más desfavorecidas inscritas y beneficiarias del Sistema nacional de garantía juvenil y cofinanciado por la UE.
Pardo explicó que este programa va dirigido a jóvenes des favorecidos que tienen dificultades para acceder al trabajo o a la formación por diversos motivos, individuales o estructurales, y recordó que el plazo de solicitudes está abierto hasta el día 2 de marzo.
