Sentencia
Seis meses de prisión por robar en siete coches en el interior de un garaje del centro de Ourense
El ladrón admite los hechos y acepta una sentencia que lo obliga a pagar 627 euros a los perjudicados por las sustracciones y los daños causados
C., autor de una cadena de robos con fuerza en siete vehículos estacionados en un garaje comunitario de Ourense, ha aceptado seis meses de prisión por un delito continuado. La sentencia, dictada hace unos días por la Plaza Número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, es el resultado de un acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía, la defensa, la acusación particular y el propio encausado, que reconoce estos hechos y asume su responsabilidad penal. Debe indemnizar con 32 euros a uno de los perjudicados y con un total de 595,13 euros a la compañía aseguradora, que se encargó de resarcir al resto de afectados por los robos en sus vehículos y los daños causados por el empleo de la fuerza.
Desperfectos
Los hechos ocurrieron la tarde del 15 de julio de 2023, sobre las 19 horas, en un garaje de la calle Bedoya. En dos de los coches, el encausado fracturó las ventanillas del conductor y se llevó unas monedas y un paquete de tabaco. En otro vehículo, rompió la ventanilla del conductor y sustrajo una chaqueta y los mandos del domicilio, unos dispositivos hallados posteriormente en el interior del garaje.
En otro automóvil, el ladrón desencajó la puerta delantera derecha y accedió a su interior, pero no se llevó nada. Además, fracturó las ventanillas de otros tres coches estacionados en el recinto para llevarse dos mandos y un juego de llaves, en uno de los vehículos, los mandos de la cochera, de la alarma de una vivienda y también una navaja, en otro turismo, así como otros dos mandos a distancia que había en un tercer automóvil.
