Paquita y Nicanor arden en Seixalbo tras su pasacalles

Al otro lado del río Miño, las tradiciones se hicieron eco en más parroquias del concello de Ourense. Concretamente en la de Seixalbo, donde Paquita y Nicanor .las figuras tradicionales de la zona, salieron por última vez este año a las calles junto a su hijo Vicentiño, como ya viene siendo tradición. Estos personajes, una insignia del lugar, se remontan según los encargados de preservar el Entroido a los emigrantes a la ciudad provenientes de Xinzo, Verín o Laza, que pretendían así darle una identidad a la parroquia. Aunque la documentación escrita solo se remonta a mediados del siglo XX, se cree que su creación pudo llegar a producirse hace 150 años.

Tras un año encerrados desde el último entroido, las figuras volvieron en la parroquia hace dos domingos con un multitudinario pasacalles, y tras días oleiros y cocidos bacanales, ayer afrontaron su quema con una marcha entre variopintos disfraces. Al caer la noche se encendió la hoguera en la que ardieron los cuerpos de Paquita y Nicanor, elaborados con paja. De las figuras se conservan las máscaras, que se entregan a sus nuevas familias, que las custodiarán todo el año.