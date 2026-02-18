Música y chocolatada, hoy, en O Carballiño
O Carballiño acogerá hoy a las 19.00 horas, en la Plaza Mayor, ante el consistorio, la representación del tradicional Enterro da Sardiña, un acto en el que participarán las asociaciones Aspadisi y Dar Trela. La cita contará además con la animación musical de la charanga Castro Bello y terminará con una degustación de bica y chocolatada para los asistentes. n
