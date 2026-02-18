Ebria al volante: circula con una rueda pinchada y por una zona ajardinada en Pereiro de Aguiar

Una mujer mostró su conformidad tras un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa que se traduce en una condena por un delito contra la seguridad vial. Debe pagar una multa de 540 euros —podrá hacerlo en cuotas mensuales de 50 euros—, y además queda privada del derecho a conducir durante un año y cuatro meses. La acusada, a juicio en esta ocasión porque después de un accidente triplicaba la tasa máxima permitida de alcohol, reconoció los hechos ante la magistrada de la Plaza Número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense. La autoridad le requirió para que hiciese entrega en el acto de su carné de conducir, pero ella contestó que ya lo tiene retirado por otros hechos. La infractora también indicó a la juzgadora que está a punto de terminar de cumplir otra pena de privación del permiso.

Sobre las 2:45 horas de la madrugada del 25 de febrero de 2023, la encausada conducía el vehículo de su propiedad, pese a que no debía hacerlo porque con anterioridad había bebido alcohol, estado en el que tenía mermada la capacidad de reacción y concentración. Además, continuó circulando con una rueda pinchada al haberse salido instantes antes de la vía por el margen derecho, en el sentido de su marcha, y haber subido un bordillo conduciendo por una zona ajardinada del polígono de Pereiro de Aguiar. Con esa acción ocasionó unos desperfectos cifrados en 98,67 euros.

Los agentes que acudieron al lugar comprobaron el estado que presentaba la acusada y la sometieron a las pruebas de alcoholemia. Dio 0,92 y 0,76 miligramos de alcohol por litro de aire espirado a las 3:06 y 3:45 horas de la madrugada.