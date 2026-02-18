Seguridad vial
Ebria al volante: circula con una rueda pinchada y por una zona ajardinada en Pereiro de Aguiar
Triplicó la tasa máxima de alcohol y acepta una multa de 540 euros y 16 meses de privación del carné, que ya tenía retirado por otros hechos
Una mujer mostró su conformidad tras un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa que se traduce en una condena por un delito contra la seguridad vial. Debe pagar una multa de 540 euros —podrá hacerlo en cuotas mensuales de 50 euros—, y además queda privada del derecho a conducir durante un año y cuatro meses. La acusada, a juicio en esta ocasión porque después de un accidente triplicaba la tasa máxima permitida de alcohol, reconoció los hechos ante la magistrada de la Plaza Número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense. La autoridad le requirió para que hiciese entrega en el acto de su carné de conducir, pero ella contestó que ya lo tiene retirado por otros hechos. La infractora también indicó a la juzgadora que está a punto de terminar de cumplir otra pena de privación del permiso.
Sobre las 2:45 horas de la madrugada del 25 de febrero de 2023, la encausada conducía el vehículo de su propiedad, pese a que no debía hacerlo porque con anterioridad había bebido alcohol, estado en el que tenía mermada la capacidad de reacción y concentración. Además, continuó circulando con una rueda pinchada al haberse salido instantes antes de la vía por el margen derecho, en el sentido de su marcha, y haber subido un bordillo conduciendo por una zona ajardinada del polígono de Pereiro de Aguiar. Con esa acción ocasionó unos desperfectos cifrados en 98,67 euros.
Los agentes que acudieron al lugar comprobaron el estado que presentaba la acusada y la sometieron a las pruebas de alcoholemia. Dio 0,92 y 0,76 miligramos de alcohol por litro de aire espirado a las 3:06 y 3:45 horas de la madrugada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- Preocupación en el barrio ourensano de O Pino por la apertura de un bar de alterne 24 horas en un entorno escolar
- El perro «Pistón» sobrevivió a una caída de casi 100 metros y el acusado de tirarlo desde un viaducto de la autovía lo niega
- Tras el fallo histórico, A Limia urge ser declarada zona vulnerable por nitratos
- El profesor violador de Ourense apresado en Cuba pierde la plaza de maestro tras su condena
- Los jóvenes que ‘abrazan’ a los nuevos vecinos de Ourense: «Es muy bonito y enriquecedor»
- Medio millar de ganaderos gallegos ensordecen Madrid entre chocas y folións contra Mercosur
- Desfile multitudinario y 24 horas de fiesta en el Entroido más participativo