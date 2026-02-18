Cerca de mil «entroideiros» recorren las calles de Barbadás

Cerca de un millar de personas recorrieron esta tarde las calles de Valenzá en el Gran Desfile de Entroido de Barbadás. Un total de 32 comparsas participaron en la cita entroideira, una de las más esperadas cada Entroido por la vecindad. Las agrupaciones mostraron su creatividad y originalidad y llenaron de color, diversión y música las calles de la villa.

Tras el multitudinario recorrido —seguido tanto por vecinos de Barbadás como por visitantes de otros concellos— se entregaron los distintos premios del jurado, que sumaban 6.550 euros. En la categoría de comparsas de menos de 10 participantes, una comitiva disfrazada de Fórmula 1 se llevó el primer puesto. En la categoría grande, el oro fue para Poker Premium Monterrei y Pereiro, seguidos de La Tómbola Antoñitos y O Enxame da Auria. Además, Perfectamente Imperfecto y Móvete entre Medusas recibieron premios especiales por diseño y animación, respectivamente. La Asociación de Veciños San Martín de Loiro fue galardonada por crear el mejor meco del municipio, en un concurso desarrollado por redes sociales durante la última semana.

Orellada y orquestas en Ourense

De vuelta en la ciudad de As Burgas, la fiesta continuó un día más, tras una noche en la que, con A Gramola DJ, la Alameda y la rúa Progreso se convirtieron en una discoteca al aire libre. Con la vuelta del sol regresaron las charangas y el ambiente festivo a unas calles que apuraban el festivo y los últimos coletazos del Entroido.

Entre baile y baile, hubo tiempo para la gastronomía local: el concello repartió en la Praza Maior un total de 10.000 orellas de Carnaval gratuitas, elaboradas por la confitería Sila.

Ya con el atardecer —aunque esta vez más temprano con vistas al día laborable—, las orquestas volvieron a tomar el centro, de nuevo con París de Noia cortando la calle Progreso.

Hoy, a las 20.00 horas, se celebrará el último acto del Entroido en la ciudad de As Burgas con el Enterro da Sardiña. Desde la Praza Maior hasta el Parque de San Lázaro, la difunta saldrá en procesión acompañada por las charangas Felga y Caña Aquí.

También se pondrá en cenizas al pez en Xinzo de Limia, mientras que Allariz celebrará el Pranto do Entroido y la Queima do Meco. Eso sí, el Entroido no se despide por completo de la provincia este miércoles: hasta seis concellos tienen programadas fiestas, pasacalles o folións para el sábado y, con el Domingo de Piñata, Xinzo clausurará el Entroido un mes después del Petardazo.