La incorporación de trece policías locales aliviará el déficit de plantilla

La Federación Española de Municipios y Provincias sitúa en 1 por cada 667 habitantes la ratio deseable de policías, y Europa recomienda 1,8 por cada 1.000. La preservación de la seguridad en Ourense es una labor compartida en muchos operativos entre la comisaría provincial de Policía Nacional y la jefatura de la Policía Local, con un espíritu de colaboración activa. En 2008, el cuerpo municipal de seguridad, que cuenta entre sus competencias especificas el mantenimiento de la seguridad vial y una importante carga de trabajo como policía administrativa, a base de informes para distintos departamentos, contaba con 152 efectivos. Aunque se han producido incorporaciones estos años, el goteo de jubilaciones ha ido contrarrestando el efecto. La Policía Local de Ourense está conformada por un total de 113 efectivos en la actualidad, incluyendo a los agentes de la escala básica y también a los mandos. La plantilla actual no alcanza, por tanto, la totalidad de puestos de la relación de puestos de trabajo, de 124. En el nivel de los rangos superiores se concentra un déficit pronunciado, de un 48% con respecto a las cifras de 2008.

En Ourense se incorporarán trece agentes municipales, que de momento están en fase formativa. Desde enero de este año se preparan en la Academia Galega de Seguridade Pública, con sede en A Estrada. A finales de junio llegarán a Ourense y harán tres meses de prácticas tuteladas en servicios de control de tráfico, seguridad ciudadana y atención a los vecinos. Una vez cerrada la etapa de prácticas, cuando superen el curso en la Agasp, tomarán posesión como funcionarios de carrera y se unirán a la plantilla de la Policía Local de Ourense. Ese paso final será a principios de otoño, entre septiembre y octubre.

«Una cobertura más eficiente y próxima en los distintos barrios»

Este lunes, el alcalde, Gonzalo Jácome, presidió un acto con los 13 futuros policías locales de Ourense, 8 hombres y 5 mujeres. También asistieron el teniente de alcalde, Aníbal Pereira, y el edil de seguridad ciudadana, José Ignacio González. El gobierno local considera que este refuerzo es un ejemplo de los «pasos firmes en la mejora de los servicios públicos y de la seguridad en la ciudad», y además «contribuirá a optimizar los tiempos de respuesta y a aumentar la presencia policial en las calles». Esta nueva promoción, añade el Concello, «llega para dar respuesta a una de las demandas históricas de Ourense: el incremento de efectivos para garantizar una cobertura más eficiente y próxima en los distintos barrios».

El gobierno municipal esgrime su «compromiso irrenunciable con la seguridad ciudadana y la renovación generacional del cuerpo de la policía». Su llegada aliviará la necesidad de efectivos para hacer frente a los desafíos de seguridad ciudadana, de la tarea administrativa y de la ampliación de la parcela de servicios, como por ejemplo la vigilancia de la Zona de Bajas Emisiones y de las nuevas calles peatonales. La incorporación de nuevos agentes es necesaria para combatir el efecto de las jubilaciones. A día de hoy hay 113 efectivos, pero pronto se jubilan 4.

El déficit es transversal en las distintas escalas del cuerpo. Está previsto que se convoquen cuatro de las cinco plazas vacantes actuales en el nivel de inspectores, pues en la actualidad solo hay uno en activo. En el rango de oficiales, la RPT reserva 10 plazas y hay 4 por cubrir.

Por encima de este nivel hay dos inspectores principales en la actualidad además de la jefa del cuerpo, la intendente. El número insuficiente de agentes eleva la carga de trabajo y complica la tarea para poder garantizar un servicio esencial que opera durante los 365 días, las 24 horas, y para el cual, en la organización del calendario, hay que hacer encajes para incluir entre los distintos turnos permisos, bajas, licencias u horas sindicales.