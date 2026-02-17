La futura concesión a Copasa de la limpieza y recogida de basura en Ourense se desbloquea

La prestación del servicio de limpieza y recogida de residuos en Ourense se mantiene con el contrato en precario desde 2022. Es una de las adjudicaciones públicas pendientes de renovación, de las más cuantiosas de la ciudad, con un presupuesto de licitación de 147 millones de euros, más IVA, para una externalización de diez años. El gobierno local pretendía adjudicar el nuevo contrato antes de abril, pero queda por ver si los plazos se mantienen tras el escollo que el Concello ha superado. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGal) desestima un recurso de la empresa FCC Medio Ambiente y el procedimiento sigue adelante, tras quedar sin efecto la medida cautelar de suspensión.

El 12 de enero se abrieron las ofertas económicas de las cuatro uniones temporales de empresas (UTE) presentadas. La propuesta con la mejor puntuación, tanto en el apartado técnico como en el económico, es el de la UTE íntegramente ourensana de la compañía de obras y servicios Copasa y de la constructora residencial Setec Building, también con domicilio en la ciudad. Su propuesta es de 13,839 millones de euros al año más IVA, una baja del 6,15% sobre el importe de licitación. «Es la ganadora virtual del concurso hasta 2036», adelantó en sus redes sociales el alcalde, Gonzalo Jácome, el pasado mes de enero.

Tras la desestimación del recurso de FCC —socio de Copasa en la actual UTE que presta el servicio—, el trámite encara la recta final antes de la adjudicación.

FCC fue excluida del procedimiento por no presentar correctamente toda la documentación exigida. Alegó que se trataba de un error subsanable, pero el TACGal indica que en un procedimiento competitivo, como este concurso, «las normas esenciales de apertura de las ofertas y la propia configuración básica del propio proceso en diferentes fases independientes no se pueden obviar».

Atender a su petición en este momento del expediente sería una forma «extemporánea y ajena al propio sistema de presentación de ofertas», un procedimiento «ad hoc (...), en perjuicio evidente del resto de licitadores, y motivado única y exclusivamente por su falta de diligencia en la conformación de su oferta», dice el TACGal, según el Concello.

Tras la adjudicación del próximo contrato de la limpieza y la recogida de basura en Ourense, en 2027 llegarán nuevos camiones y maquinarias. Además, en otro procedimiento se licitará el suministro e instalación de unos 2.700 contenedores nuevos.