Junta de gobierno provincial
La Diputación moviliza casi 290.000 euros para mejorar infraestructuras
Con este presupuesto se actuará en Allariz, Verín, O Barco de Valdeorras, Muíños, Bande y Coles
d. a.
La Diputación de Ourense ha aprobado en su última Xunta de Goberno un conjunto de ayudas económicas que llega a poco más de 288.000 euros, e irán destinadas a «reforzar infraestruturas municipais e servizos básicos en distintos puntos da provincia».
Este presupuesto permitirá llevar a cabo accione s en seis concellos de la provincia, siendo el desembolso más notable en Allariz, donde se destinarán casi 100.000 euros a adquirir una finca y acondicionar sus accesos. En Verín, se llevará a cabo la segunda fase de las obras de ampliación de la calzada en la calle Luis Espada, donde se invertirán 80.000 euros. Más al norte, en el Concello de O Barco de Valdeorras, se instalarán 265 nuevas butacas en el Teatro Laruo Olmo, además de repuestos de asiento y respaldo, por un valor de cerca de 45.000 euros.
El Concello de Muíños recibirá 40.000 euros para instalar alumbrado público en la senda peatonal que conecta Mugueimes, Abelleira y Rabeca, con el objetivo de incrementar la seguridad en estos núcleos. Bande, por su parte, recibirá tres ayudas distintas: casi 16.000 euros para mejorar su depuradora; 5.000 euros para acondicionarla cumbrera de la Casa de O Baño; y la misma cantidad para mejoras los caminos del núcleo de Pereira. Por último, en el Concello de Coles se repararán y asfaltarán las pistas de Cambeo y San Lourenzo con los 7.500 euros concedidos.
