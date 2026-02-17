Una casa en llamas y un fuego en un contenedor cercano, últimos casos de una serie de incendios provocados desde 2020 en Barbadás: «Los vecinos están preocupados»
El foco que calcinó el cubo de basura también afectó a un vehículo que estaba aparcado al lado
El Concello ve necesaria más vigilancia de la Guardia Civil por las noches en la zona
Pasadas las 3 de la madrugada de este lunes al martes de Entroido, los servicios de emergencias fueron movilizados por el 112 por un incendio en un contenedor de basura, situado en el arcén de la carretera OU-160. Las llamas afectaron además a un vehículo que se encontraba aparcado junto al cubo de residuos. Minutos más tarde se declaró un incendio urbano en una vivienda deshabitada de la calle Dámaso Montes, una casa situada unas tres calles más abajo. Cuando llegaron los efectivos a la edificación, estaban ardiendo la primera planta y el tejado.
El foco de origen se localizó en el colchón de una habitación. Las llamas provocaron cuantiosos daños materiales, haciendo colapsar parte de la estructura, con desperfectos en el tejado. Este suceso, aparentemente intencionado, es el último caso de una serie de incendios provocados en el mismo barrio de Barbadás, Regueiro, desde el año 2020, según lamenta el teniente de alcalde Daniel Rey, responsable del área de emergencias.
«Desde entonces ha habido un incendio provocado en un vehículo, otro en una finca, dos incendios en una misma casa, un fuego en una bodega, otro en otra casa así como el de esta pasada noche. Soy perito judicial experto en investigación de incendios y no tengo ningún tipo de dudas de que ha sido provocado, porque ha afectado a una casa deshabitada, sin suministro eléctrico ni ningún tipo de foco de combustión posible, y con un acceso fácil y escondido», expresa el concejal. «Además, el origen en el colchón de una habitación facilita que el incendio se haga más virulento», añade.
El suceso ha causado daños materiales en la vivienda, el contenedor y el vehículo afectado, pero nadie ha resultado herido. Durante cuatro horas, los efectivos de emergencias intervinieron en el operativo, para extinguir las llamas y enfriar los rescoldos.
El modus operandi empleado en estos dos incendios recuerda a otros casos registrados en la zona en los últimos años. «No en todos los casos, pero en casi todos, previamente arde un contenedor y, cuando se está trabajando en la extinción, salta otro incendio provocado», describe Rey.
El concejal es partidario de que se «intensifique» la presencia policial y la vigilancia de la Guardia Civil en el barrio, sobre todo por las noches, aunque es consciente de que el instituto armado tiene un número limitado de efectivos, más todavía en época de Entroido, cuando hay operativos especiales de seguridad ciudadana. «Estos hechos suceden siempre sobre las 2 o las 3 de la madrugada». Entre los residentes existe preocupación. «Ha habido reuniones de representantes vecinales conmigo y el alcalde, porque están preocupados por esto. Alguno incluso ha instalado cámaras de seguridad en el domicilio, por miedo», comparte el concejal Rey.
Critican la precariedad y falta de efectivos de los GES
Tras este suceso por un doble incendio en Barbadás fueron movilizados, según el servicio municipal de emergencias, varios bomberos que acudieron con un camión autobomba urbano, otro forestal, un furgón de emergencias y un vehículo del consorcio de la Diputación de Ourense. Desde Agesga, la Asociación de Bombeiros dos Grupos de Emerxencia Supraminicipais de Galicia, denuncian, como en sucesos recientes registrados en la provincia, que la falta de efectivos suficientes impide cubrir con garantías los turnos de los GES, que deben estar en servicio las 24 horas, todos los días del año.
Agesga asegura que en los incendios de la pasada madrugada en Barbadás «tendría que estar el GES de Pereiro de Aguiar, pero tiene un solo bombero de guardia (lleva meses así), lo que hace imposible su actuación con seguridad y, por tanto, no se moviliza».
Tras una consulta reciente de este periódico a la Xunta sobre las aparentes carencias en el sistema de respuesta a las emergencias en el rural, la Consellería de Presidencia manifestó lo siguiente: «De conformidade co disposto na lexislación básica de réxime local e na Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia, a competencia para a prestación dos servizos de emerxencia corresponde aos concellos de máis de 20.000 habitantes e, respecto dos concellos de poboación inferior, ás Deputacións Provinciais, no marco das súas competencias propias. A Xunta, aínda sendo unha competencia local, vén realizando un importante esforzo nos últimos anos para dotar os efectivos dos servizos de emerxencias dos concellos galegos dos recursos necesarios. O Goberno galego asume máis da metade do custo anual dos GES e dos consorcios provinciais contraincendios e salvamento. Nesta liña, o investimento só en equipamento para servizos de emerxencias municipais da comunidade, tanto GES como Protección Civil, supera os 28 millóns de euros, dos que máis de 12 foron destinados directamente aos GES».
