Una casa en llamas y un fuego en un contenedor cercano, últimos casos de una serie de incendios provocados desde 2020 en Barbadás: «Los vecinos están preocupados»

Pasadas las 3 de la madrugada de este lunes al martes de Entroido, los servicios de emergencias fueron movilizados por el 112 por un incendio en un contenedor de basura, situado en el arcén de la carretera OU-160. Las llamas afectaron además a un vehículo que se encontraba aparcado junto al cubo de residuos. Minutos más tarde se declaró un incendio urbano en una vivienda deshabitada de la calle Dámaso Montes, una casa situada unas tres calles más abajo. Cuando llegaron los efectivos a la edificación, estaban ardiendo la primera planta y el tejado.

Daños en un vehículo aparcado al lado de un cubo de basura. / CEDIDA

El foco de origen se localizó en el colchón de una habitación. Las llamas provocaron cuantiosos daños materiales, haciendo colapsar parte de la estructura, con desperfectos en el tejado. Este suceso, aparentemente intencionado, es el último caso de una serie de incendios provocados en el mismo barrio de Barbadás, Regueiro, desde el año 2020, según lamenta el teniente de alcalde Daniel Rey, responsable del área de emergencias.

«Desde entonces ha habido un incendio provocado en un vehículo, otro en una finca, dos incendios en una misma casa, un fuego en una bodega, otro en otra casa así como el de esta pasada noche. Soy perito judicial experto en investigación de incendios y no tengo ningún tipo de dudas de que ha sido provocado, porque ha afectado a una casa deshabitada, sin suministro eléctrico ni ningún tipo de foco de combustión posible, y con un acceso fácil y escondido», expresa el concejal. «Además, el origen en el colchón de una habitación facilita que el incendio se haga más virulento», añade.

Las llamas saliendo por el tejado de la casa afectada, esta pasada madrugada. / CEDIDA

El suceso ha causado daños materiales en la vivienda, el contenedor y el vehículo afectado, pero nadie ha resultado herido. Durante cuatro horas, los efectivos de emergencias intervinieron en el operativo, para extinguir las llamas y enfriar los rescoldos.

El modus operandi empleado en estos dos incendios recuerda a otros casos registrados en la zona en los últimos años. «No en todos los casos, pero en casi todos, previamente arde un contenedor y, cuando se está trabajando en la extinción, salta otro incendio provocado», describe Rey.

En el arcén, los restos en la calzada tras el incendio del contenedor. / CEDIDA

El concejal es partidario de que se «intensifique» la presencia policial y la vigilancia de la Guardia Civil en el barrio, sobre todo por las noches, aunque es consciente de que el instituto armado tiene un número limitado de efectivos, más todavía en época de Entroido, cuando hay operativos especiales de seguridad ciudadana. «Estos hechos suceden siempre sobre las 2 o las 3 de la madrugada». Entre los residentes existe preocupación. «Ha habido reuniones de representantes vecinales conmigo y el alcalde, porque están preocupados por esto. Alguno incluso ha instalado cámaras de seguridad en el domicilio, por miedo», comparte el concejal Rey.

Despliegue de emergencias en el lugar del suceso, junto a la vivienda que ardió. / CEDIDA