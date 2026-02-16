Troteiros, Galos, Peliqueiros y Bonitas tomaron el mando

Los verdaderos señores del Entroido, los que marcan desde tiempos inmemoriales el ritmo de esta fiesta ancestral en los cuatro puntos cardinales de la provincia de Ourense, siguen desempolvando sus trajes para imponer su poder en sus concellos de origen.

Los peliqueiros de Laza en su primer saludo a la parroquia después de la misa.

Ayer, Laza vivió con emoción, a la salida de la misa, el «saúdo dos peliqueiros», que se incorporaron ya al programa haciendo uso de su zamarra, que es el látigo artesanal con el que «azotaron» a los asistentes a los oficios religiosos para ratificar su autoridad entroideira. Un reinado breve, pero indiscutible.

Entre los Troteiros de Bande, la diputada, Ana Belén Vázquez (izq.), y la alcaldesa.

También, en esa eterna rivalidad entre lo sacro y lo profano que es el Carnaval, una fecha de transmutación y rebeldía en la que las máscaras ancestrales imponían su poder y libertinaje por unos días sobre la élite económica y religiosa (el clero), las Bonitas de Sande, en Cartelle, salieron también del baúl en el que han estado esperando todo el año para amedrentar con su vara a la feligresía a la salida de la misa.

Dos Bonitas disfrutando en su territorio histórico, en Sande Cartelle.

En ese inagotable discurrir de personajes llenos de fuerza y poderío estos días, en todas las capitales del Entroido rural, el más auténtico, no faltaron los Troteiros de Bande.

Salieron ya a principios de febrero para recorrer las aldeas del municipio, y anunciar, «al trote», como su nombre indica, y con su vara y su curiosa indumentaria, el inicio del Entroido. Ayer, domingo, siguieron su periplo lúdico en una jornada de música y gastronomía con la fiesta del Cocido Troteiro. Como curiosidad, no faltó una troteira habitual, que también ha participado en la recuperación de esta máscara, que estuvo perdida durante más de medio siglo. Se trata de la diputada del PP en el Congreso, Ana Belén Vázquez, cuyo nombre sigue sonando como posible cabeza de lista alternativa a Gonzalo Pérez Jácome en Ourense.

Luns Borralleiro en Laza

Pero mientras en Bande se preparan para su desfile de carrozas y comparsas hoy, en Laza, donde como cada año se encuentran desplazados de nuevo televisiones e investigadores internacionales para estudiar uno de los entroidos que más apasiona a antropólogos y público en general, se vive hoy el Luns Borralleiro, una de las citas más participativas y escatológicas. Hoy es el día principal y caótico, con la farrapada por la mañana, en la que los participantes entran en una auténtica batalla campal de trapos con barro, y ya por la tarde, la Bajada de la Morena, que simula una cabeza de vaca de madera, con hormigas vivas, tierra y harina que se lanzan al público en la emblemática Plaza de la Picota.

El relato es interminable y, aunque las convocatorias van bajando fuelle en el Entroido del rural, en Verín se reservan para mañana martes con su Derradeiro Desfile de Entroido.

También en Toén, concretamente en Mugares, el martes a las 12.00 horas saldrán los Labardeiros, personajes típicos de su Entroido, en una jornada también de fin de fiesta, con una cita con el Cocido de Entroido para cerrar su programa.