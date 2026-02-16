Robos en coches en Ourense a 'alcantarillazos': detenido el presunto autor de cuatro delitos

En las últimas semanas, la aparición de vehículos con las ventanillas fracturadas en varias calles de los barrios ourensanos de A Ponte y O Vinteún elevó la preocupación vecinal, y la demanda de una mayor presencia de agentes en las calles, para intensificar la labor de disuasión y prevención de este tipo de delitos. Ante el repunte de casos, las autoridades van ofreciendo respuesta. La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de cuatro delitos de este tipo, así como también de una estafa, por utilizar una tarjeta sustraída en uno de los vehículos para hacer compras. El sospechoso fue pusto a disposición del juzgado de guardia, que acordó su ingreso en prisión provisional.

La comisaría de Ourense sostiene que esta detención es resultado de la "culminación de las labores de prevención e investigación desarrolladas por distintas unidades policiales" de la demarcación provincial de la Policía Nacional, enmarcadas "dentro de un dispositivo policial específico, para la lucha contra los robos con fuerza en locales comerciales e interior de vehículos".

La investigación de este caso fue obra de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la brigada de Policía Judicial. El presunto autor fue detenido por cuatro robos con fuerza en vehículos estacionados en varias calles del barrio de O Vinteún. Todos estos delitos fueron perpetrados en el mes de enero, con un modus operandi similar. El ladrón accedía al interior de los coches tras utilizar una alcantarilla de la vía pública para fracturar alguna de las ventanillas.

Además de los cuatro robos con fuerza, la Policía Nacional también atribuye a este detenido una presunta estafa, porque supuestamente efectuó diferentes compras utilizando una tarjeta bancaria sustraída en uno de los automóviles que fueron objeto de los robos en la calle.