Los jóvenes que ‘abrazan’ a los nuevos vecinos de Ourense: «Es muy bonito y enriquecedor»

Mudarse de ciudad suele conllevar un período de soledad. Breve para algunos, eterno para otros. Para estes últimos, lo es más todavía si este cambio se produce en una edad ya madura alejada de campus universitarios o escuelas. En Ourense, un conjunto de amigos decidió crear un grupo en internet para conocer gente nueva y, al mismo tiempo, abrirles los brazos a los vecinos recién llegados a la urbe. Organizan encuentros una o dos veces al mes y, tras un año de vida, suman ya más de 100 integrantes. Le han dado la bienvenida no solo a personas de Galicia y el resto de España, sino también de EE. UU., Colombia, Venezuela, Bolivia e Italia.

«Mientras estaba opositando, salía a tomar cafés a un bar de la ciudad con unos amigos y en una de esas quedadas propusimos abrirnos a nuevos lugares y a gente diferente para charlar entre todos», explica a FARO Víctor Ruido, el coordinador general de Meet&Bar Ourense, nombre con el que bautizaron la iniciativa. Detrás de esta, además, figuran Noel Seara como fundador, Alexis Jesús Martínez como gestor de las redes sociales, Tony Pérez como ‘webmaster’ y Jason Franco y Kathy Rodríguez como organizadores.

Hasta 25 asistentes por encuentro

Meet&Bar Ourense cuenta con página web y está presente asimismo en la plataforma de encuentros sociales Meetup, en la que figuran 119 miembros. De forma paralela, mantiene un grupo de WhatsApp que atesora a 65 vecinos, los más fieles. Uno de ellos es Sabela, psiquiatra gallega. «En la sociedad individualista en la que vivimos y con la tendencia actual, que cada vez va más hacia el aislamiento, es poco común que un conjunto de personas haya decidido hacer este proyecto, me parece algo muy bonito y enriquecedor», reflexiona.

Un momento de la celebración en el karaoke. / Cedida

Con la ‘resaca’ todavía de la celebración en un karaoke de la urbe del primer cumpleaños, Ruido recuerda los inicios, en los que «no se animaba mucha gente». Actualmente, la agrupación acumula en estos 12 meses «unas cinco quedadas importantes», con «20-25 asistentes»: «Nos citamos para tomar algo en un bar, normalmente por la noche, nos ponemos en mesas grandes y conversamos de todo».

Su objetivo ahora radica en implementar más actividades y que sean todos los participantes los que propongan planes. A partir de marzo, por ejemplo, idean una escapada de senderismo por los alrededores de Ourense, y ya piensan en un futuro evento con juegos de mesa.

Perfil muy variado, aunque predominan mujeres

En Meet&Bar coinciden perfiles variados y de diferentes puntos del mundo, principalmente mujeres de más de 40 años. «Vienen personas que están en Ourense por trabajo, otras que ya se encuentran incluso jubiladas y otras han estado viviendo mucho tiempo fuera y vuelven a su lugar natal, pero ya no tienen las amistades que tenían en el pasado», zanja Víctor Ruido.

Amén de Sabela, acuden, por ejemplo, Fanny, una boliviana que procede de Barcelona, y Cristina, de A Coruña, ambas afincadas en la ciudad de As Burgas tras encontrar aquí un empleo. El caso más curioso, quizás, es el de Frank, un estadounidense que decidió vivir su retiro al otro lado del charco.