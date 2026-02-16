Desfile multitudinario y 24 horas de fiesta en el Entroido más participativo
La ciudad vivió un fin de semana con una alta presencia de turistas que llenaron restaurantes y hoteles | Miles de personas disfrutaron de las 41 comparsas que desfilaron en la ciudad
M. j. Álvarez
La ciudad de Ourense vivió este fin de semana una de las fiestas de Entroido más multitudinarias, con miles de personas que se apostaron en las aceras desde primera hora de la tarde para disfrutar de las 41 comparsas que participaron en el gran desfile de Carnaval. Hoteles, cafeterías y restaurantes llenos, y un barrio histórico en el que, por primera vez un público con más marcha que nunca, empezó a bailar en zona como Plaza Mayor Praza do Ferro o Santa Eufemia —ubicación de algunas de las carpas— desde primeras horas de la mañana, enlazando público y baile ya hasta la madrugada. Una auténtica «rave» pero al ritmo no de la música electrónica si no de las charangas.
«Fue una locura», explicaba Paulo, uno de los camareros contratados para dar servicio a uno de los bares de la Plaza Mayor de Ourense, donde el Concello instaló su megacarpa translúcida que cubría casi todo esa plaza en previsión de la lluvia. Las jornadas del sábado y el domingo estuvieron marcadas por la presencia de ese público —mucho foráneo o llegado de otros concellos gallegos y del resto de la provincia— que se sumó también a disfrutar de otro de los números «populares» contratados por el Concello, el concierto de King África.
El desfile, que obligó a realizar numerosos cortes de tráfico desde primera hora de la tarde para permitir el tránsito de las comparsas, arrancó a las 16.30 horas en el entorno de As Lagoas y continuó por Curros Enríquez, un tramo de la calle Concejo, Xoán XXIII y Progreso hasta Alameda. Todo ese largo trayecto contó con la presencia de miles de personas apostadas en las aceras y fuerte vigilancia policial y de Protección Civil.
La lluvia respetó la marcha de un desfile en el que destacó la presencia este año de la comparsa protagonizada por inmigrantes latinos, que recrearon algunos de los trajes típicos del Carnaval de su país, en especial el del entorno de Barranquilla (Colombia).
El jurado del concurso de comparsas organizado por el Concello otorgó al remate los siguientes premios: en el apartado de comparsas con más de 10 componentes el 1º premio (1.500 euros) fue para Os Parrandas do Irixo; el 2º premio (1.000 euros) para Enxame da Auria, Asociación Cultural Os Lolailos; el 3º premio (800 euros) para Guardianes del Fuego, Asociación Cultural Os Arrieiros de Dacón. Respecto al 4º premio (500 euros), en este último apartado hubo cuatro ganadores: la comparsa Poker Premium; Azucarados de Maside, Asociación Cultural Os Azucarados de Maside; Rollinds, Club Roller Ourense; De Safari, Asociación Amigos de Partovia.
En el apartado de comparsas de menos de 10 componentes, el 1 º premio (500 euros) fue para Chapa-Chips Os Dragóns da Ribeira Sacra, Nogueira de Ramuín.
También hubo un premio especial de 500 euros para Estilo Libre Bollywood, Escuela de danza Estilo Libre, y otro de 500 euros a la comparsa más numerosa que fue Haga Juego.
En el apartado de carrozas, el mejor diseño fue para la de Rexoubeiros Aladin, de Asociación Os Rebouxeiros que se llevó 1.000 euros de premio.
