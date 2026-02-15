Jornada «más lenta», pero igual de fructífera, para las floristerías en San Valentín

Dicen las buenas lenguas que el amor debe demostrarse todos los días, pero entregar un detalle a esa persona especial durante el Día de los Enamorados sigue siendo algo indispensable para sustentar el afecto... y de paso, apoyar al comercio local que hace sus agostos con este tipo de fechas.

El Día de San Valentín, eso sí, venía condicionado en Ourense para los negocios por el gran día de Entroido, que podía perjudicar a las ventas de regalos a comprar en el mismo día. Este perfil lo dominaba el sector floristero, que se jugaba mucho ayer, pues según datos de la Asociación Española de Floristas, el Día de San Valentín puede suponer para el pequeño negocio entre el 8% y el 10% de su facturación anual.

Con más incertidumbre aun se encontraban las floristerías de la Praza de Abastos, pues sumaban al día anómalo la presencia del gran escenario en la calle Progreso que aparte de dificultar los accesos al complejo comercial, invisibilizaba su presencia. Afortunadamente, todas las apatías no perjudicaron al final al sector: aunque los negocios sí notaron una mañana «máis lenta do habitual» en cuanto a afluencia de clientes, según explica Ana Ramiro, de Arte Floral Xaraibas, «namorados segue habendo», y pudieron acabar el día con números similares a los registrados en anteriores años.

Una ocasión más, la rosa fue la indiscutible de la jornada. La mayoría de los clientes acudieron a por una de sus versiones, ya fuera roja, blanca, con globos incluidos, en ramo o incluso preservada, las llamadas «rosas eternas» que aguantan hasta cinco años sin marchitarse, y que «comeza a ter auxe», conta Ramiro.

Por otra parte, las floristerías pudieron reafirmar que, a pesar de que la competencia artificial y low cost está cada vez más presente, el de San Valentín sigue siendo un día de dominio: «A xente segue a confiar nas floristerías de toda a vida para San Valentín, este día é de flor natural si ou si», concluye Ramiro.