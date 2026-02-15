Iluminación divina... y turística

Entre la presencia del día de San Valentín y, cómo no, uno de los días grandes del Entroido, la ciudad de Ourense no escatimaba ayer en cuanto a planes a realizar. Pero uno de ellos destacaba por su singularidad: entre horas de bullicio, música y calles abarrotadas, el templo de la ciudad de As Burgas ofrecía conocerlo desde una perspectiva única y en un contexto atípico.

La Catedral de Ourense ofrecía en la noche de Carnaval una visita guiada bajo una iluminación especial, y con acceso a zonas habitualmente restringidas, como la tribuna del órgano de la basílica, desde la que se pueden obtener unas maravillosas vistas de la nave. Como cuenta la técnica de turismo de la catedral, Virginia Osorio, «nela púdose desfrutar dunha vista á que non está acostumada á xente. Á tribuna do órgano só se pode acceder en ocasión coma esta».

Aunque sí es novedosa, no es la primera vez que el templo de la ciudad de As Burgas realiza este tipo de visitas. Artisplendore, la empresa que gestiona desde hace 9 años el control de entrada de turistas de este santuario y otros 40 más, ofrece en fechas señaladas como Navidad o Semana Santa este tipo de aventuras. A ellas acuden, según Osorio, tanto turistas que llegan a la ciudad termal «e queren visitar o monumento máis importante da cidade» hasta propios residentes de la localidad, que optan por «escapar un pouco do bullicio» y aprovechar el descuento que la agencia turística les ofrece por ser parte de la Diócesis ourensana.

Además de estas visitas luminosas, la catedral ha hecho más esfuerzos en los últimos años por ofrecer una experiencia que vaya más allá de contemplar muros. Desde guías específicamente infantiles hasta el «Ourense desde el cielo» con el que acceder a las alturas del templo o explicaciones temáticas del Pórtico do Paraíso, toda innovación es válida para «que a xente vaia coñecendo que aquí hai unha catedral impresionante e que non ten nada que envexar á referente en Santiago de Compostela», explica Osorio. Los datos sustentan el esfuerzo: el último año, la catedral solo experimentó una ligera bajada de visitantes respecto al 2024, mientras que se registraron 15.000 viajeros menos en toda la provincia.