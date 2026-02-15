Tras el fallo histórico, A Limia urge ser declarada zona vulnerable por nitratos

La ratificación esta misma semana, por parte del Tribunal Supremo, de la sentencia, ahora firme, que había emitido el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) por haber permitido durante años el vertido de residuos agrarios y ganaderos contaminantes al río Limia y, por derivación, al embalse de As Conchas es el premio a 15 años de lucha incansable de un colectivo vecinal, junto con otros grupos que les han apoyado. Era una lucha colectiva y también personal de unos vecinos «hartos de vivir en una cloaca», llegaron a señalar. Sin embargo, este fallo firme, que obliga a al Gobierno gallego y la CHMS a tomar medidas inmediatas para restaurar estas zonas y prohibir dichos vertidos, es solo un punto y aparte, pues, afirman, la lucha continúa.

Foto de archivo del embalse de As Conchas, en uno de los episocios de cianobacterias, por vertidos agroganaderos sin depurar / Iñaki Osorio

La sentencia del TSXG, ahora firme tras inadmitir el Supremo los recursos de casación presentados por la Confederación Hidrográfica y la Xunta, obliga a ambas administraciones a sanear y limpiar estos cauces contaminados. Según los vecinos y colectivos como la Plataforma Auga Limpa Xa!, tanto los residentes que lideraron durante años las protestas como las organizaciones que estuvieron detrás de esta demanda —Amigas da Terra, la CECU y ClientEarth, entre otras— exigen que se «acate y cumpla» este fallo pionero en Ourense en defensa del medio ambiente, y que las dos administraciones, la gallega y la estatal, pongan freno a la contaminación del Limia desde la cabecera del río hasta los embalses de As Conchas y de Lindoso.

Zona vulnerable

Según Auga Limpa Xa!, es necesario que la administración competente avance en la declaración de estas comarcas limianas como zona vulnerable por la contaminación de las aguas por nitratos, con el fin de que se empiecen a adoptar medidas para favorecer las buenas prácticas agrícolas y ganaderas, así como una adecuada gestión de los purines.

El otro paso es que la Consellería de Sanidade realice de manera urgente un estudio amplio y profundo sobre la incidencia del cáncer en la población de A Limia, para conocer las dimensiones reales de los efectos de esta contaminación en la salud humana, ante la sospecha —no avalada aún por datos oficiales, pero sí empíricos— de que la incidencia de determinadas patologías oncológicas podría ser superior en algunos puntos de la comarca.

Auga Limpa Xa! recuerda que mantiene desde el año 2019 una actividad continuada de información a la población y de denuncia del papel de las autoridades respecto a la problemática de la contaminación de las aguas en A Limia, recogiendo la tradición de una lucha de muchos años contra los impactos de la creciente ganadería industrial.

Más de 300 macrogranjas

El fallo emitido en julio de 2025 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, y que ahora es firme de forma inapelable, considera que el alto nivel de contaminación de las aguas en una comarca —que excede los ratios permidios, con más de 300 macrogranjas que generan unos residuos equivalentes a una población de 1,5 millones de habitantes— vulnera los derechos vinculados al disfrute del agua.

Dicha vulneración, según consta en el fallo emitido por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, «está provocada por la inactividad de las administraciones públicas demandadas —Xunta y Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS)—, que, pese a conocer la situación y estar legalmente obligadas a ello, no han sido capaces de poner remedio alguno».

Por ello, los magistrados condenaron a ambas administraciones a «adoptar inmediatamente cuantas medidas sean necesarias para que cesen los olores y la degradación ambiental del embalse de As Conchas y su entorno», con el fin de «devolver el pleno disfrute de los derechos fundamentales». Además, las han condenado a «adoptar inmediatamente cuantas medidas sean necesarias para garantizar el abastecimiento de agua potable limpia, segura y libre de microorganismos y sustancias químicas que constituyan una amenaza para la salud».