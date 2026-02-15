Desfile de Entroido en la ciudad, a las 16.30 h
El programa de Entroido del Concello de Ourense tiene hoy una de sus citas más participativas: el desfile de carrozas y comparsas, que parte a las 16.30 horas de Curros Enríquez y recorrerá Juan XXIII, Progreso y Alameda. A las 20.00 horas será la entrega de premios del concurso comparsas y carrozas y a la misma hora King África ofrecerá un concierto en la Alameda.
