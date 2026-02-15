Cuenta atrás para una huelga médica que busca mejorar la sanidad pública

Ha comenzado la cuenta atrás para la huelga indefinida de médicos, que comienzan en este caso mañana lunes durante cinco días, y que afectarán, pese a los servicios mínimos establecidos en toda España y fijados por la Xunta esta misma semana, poner en jaque la sanidad pública en pleno Entroido, con dos objetivos: conseguir un estatuto médico propio y, al mismo tiempo, unas condiciones laborales dignas que repercutirán también en la calidad de atención prestada al paciente.

Está convocada por las organizaciones sindicales Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Facultativos de Galicia Independientes (O’Mega) y Sindicato de Médicos de Galicia (Simega) y aunque los objetivos son la mejoras de las condiciones laborales o la eliminación de las guardias de 24 horas y su no conformidad con el nuevo Estatuto Marco, también ha generado preocupación entre los colectivos de pacientes por la repercusión, dado que la convocatoria de paros de enero afectó, según la valoración de los sindicatos, a unos 3.700 pacientes solo en el área sanitaria de Ourense, O Barco y Valdeorras.

El sindicato médico gallego Simega hizo un llamamiento ayer a todos los facultativos que ejercen su profesión en Galicia para reclamar ese estatuto propio, «pues nuestro colectivo lleva décadas padeciendo una falta de reconocimiento profesional y retributivo acorde con sus necesidades formativas, el nivel de especialización exigido y el grado de responsabilidad clínica que asumen cada día en la atención a la ciudadanía».

Afirman que un trabajo que está sometido como el suyo «a la toma de decisiones clínicas que afectan directamente a la vida y la salud de las personas, no se ven reflejadas ni en las condiciones laborales ni en el marco normativo actual».

Con la aprobación del Estatuto Marco por parte del Gobierno de España, «nuestro colectivo profesional ha sido nuevamente ignorado. Esta decisión no solo supone un agravio hacia los médicos y facultativos, sino que también condena a la ciudadanía a no recuperar la calidad asistencial que merece el sistema sanitario público», afirman.

Servicios mínimos

El Diario Oficial de Galicia publicó esta semana los servicios mínimos fijados, que serán del cien por cien en el 061, en urgencias, guardias médicas, quirófanos urgentes, partos, reanimación, ucis, unidades coronarias, diálisis y tratamientos oncológicos.

En las áreas de hospitalización habrá un número mínimo de profesionales, acorde en cada caso a las plantillas habituales que trabajen habitualmente en cada unidad, de modo que si la unidad es de 13 facultativos, por ejemplo, debe haber un mínimo de cuatro. También se garantiza la atención a pacientes de hospitalización a domicilio, paliativos y las cirugías de prioridad 1 o con procesos garantizados en el decreto de esperas de tiempos máximos. Además, en Primaria habrá una ratio similar en función de las plantillas y un 100 % de la actividad urgente.