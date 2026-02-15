Política de personal
El BNG señala un aumento de las bajas en el Concello por el trato a la plantilla
Cree que Jácome debe irse tras la condena por no proteger del acoso a la jefa de la Policía Local
Redacción
El grupo municipal del BNG en el Ayuntamiento de Ourense afirma que, tras la ratificación por parte del Supremo de la sentencia que inadmite el recurso del Concello y condena a este por no activar el protocolo antiacoso y proteger la jefa de la Policía Local de Ourense del acoso laboral por el que ya fue condenado el entonces concejal de Seguridad, Telmo Ucha, el alcalde de Ourense Gonzalo Pérez Jácome debería dimitir, «y no seguir un segundo más al frente de la Alcaldía, porque estos comportamientos, además de ser indignos de quien ostenta la máxima representación municipal, tienen consecuencias económicas para a conjunto del vecindario», explica. Se refiere al fallo, ahora firme, que condena al Concello y al edil autor del acoso a indemnizar a la víctima con 30.000 euros.
Pero lo más preocupante aún, según el portavoz del BNG, Luis Seara, es que no es un hecho aislado. Afirma que desde la llegada de Jácome a la Alcaldía, hace 7 años, la «política de acoso» ha hecho que «se hayan disparado el número de bajas médicas, consecuencia de esta situación y de los continuos desprecios públicos a los que somete a los trabajadores municipales, dejándolos en una posición de vulnerabilidad delante de los vecinos».
