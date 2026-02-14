La Xunta achaca la degradación de As Conchas a la descoordinación con CHMS

La «falta de coordinación» entre la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) y el Gobierno gallego podría haber influido, según la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en el estado de degradación por vertidos agroganaderos sin depurar del embalse de As Conchas y del río Limia, al no ser una competencia «única» de la Xunta, indicó. Una degradación ambiental que derivó en una sentencia condenatoria del TSXG a ambas administraciones por inacción, ratificada ahora por el Tribunal Supremo.

Ayer, a preguntas de los informadores, ante este fallo del Supremo ya inapelable, la conselleira no se centró en la responsabilidad compartida de ambas administraciones por no evitar durante décadas una contaminación que, aun empezando mañana a evitarla, tardaría más de 30 años en permitir la recuperación total del subsuelo, ni en el daño a la salud pública, que les obliga a indemnizar a los vecinos y revertir la situación, sino que se centró en esa supuesta falta de «coordinación» con el organismo de cuenca, aunque «nos gustaría», por lo que pidió sentarse a negociar para una posible asunción única por parte de la Xunta de todas las competencias de control de ríos y embalses como un mecanismo que, a su parecer, sería más seguro.

Ayer, tras esta ratificación de una sentencia histórica y ya inapelable, que marca jurisprudencia en el ámbito europeo, se sumaron las llamadas y comunicados de apoyo a una lucha vecinal heroica que comenzó hace tres lustros, en los que se declararon «hartos de vivir en una cloaca», y que fue apoyada por varios colectivos.

Entre ellos, la Plataforma Auga Limpa Xa!, que ayer, además de celebrar esta ratificación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo, señaló que «da la razón a las vecinas y vecinos de As Conchas, que demandaron a la Xunta, a la CHMS y a varios ayuntamientos por los riesgos que para su salud supone la contaminación de las aguas del río Limia».

La plataforma opina, al igual que las organizaciones que estuvieron detrás de esta demanda, como Amigas da Terra y ClientEarth, que tanto la Xunta de Galicia como la Confederación Hidrográfica Miño-Sil «deben proceder inmediatamente a ejecutar la sentencia y poner freno a la contaminación del Limia, desde la cabecera del río hasta los embalses de As Conchas y de Lindoso, para lo cual es imprescindible actuar sobre toda la cuenca del río contra las malas prácticas de la ganadería industrial y avanzar en la declaración de estas comarcas limianas como zona vulnerable» por vertidos agroganaderos sin depurar.