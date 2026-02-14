Un robo de cobre en 6,7 km del tendido telefónico causó 157.000 euros en daños y dejó pueblos sin servicio en Valdeorras

Dos hombres de nacionalidad rumana, de 32 y 34 años de edad en la actualidad, han aceptado una condena de conformidad que les impone un año de prisión, aunque la pena queda suspendida durante los próximos dos años, con la condición de que no cometan ningún nuevo delito en ese periodo, y además abonen una multa de 720 euros, en cuotas mensuales de 100. Con un acuerdo y una rebaja con respecto a la petición inicial de la Fiscalía se salda la causa contra ellos, que admiten la autoría de un delito de receptación, por depositar en escombreras de pizarreras en desuso de Valdeorras material de cobre robado del tendido telefónico. La sentencia de conformidad desvincula a estos dos hombres de dicha sustracción.

Entre enero y octubre de 2023, en una fecha indeterminada, «persona o personas desconocidas» —dice la resolución del Penal 2 de Ourense— actuaron con ánimo de obtener un ilícito beneficio y sustrajeron el cableado del tendido telefónico que conecta las localidades de Sobradelo y Portela, en el municipio de Carballeda de Valdeorras. Los ladrones no identificados delinquieron entre los puntos kilométricos 0 a 9 de la OU-122, en una instalación perteneciente a Telefónica. Robaron un total de 6.700 metros de cableado, ocasionando daños en un total de 53 postes y 34 riostras.

La compañía sufrió por estos hechos un perjuicio valorado en un total de 157.426,15 euros. Además, hasta que no fue posible reparar la infraestructura, se produjo «en diversos lapsos de tiempo hasta su subsanación la interrupción del servicio público, dejando incomunicados a los abonados de las citadas poblaciones», indican los hechos probados de la sentencia, firme como todas las que resultan de un acuerdo de conformidad.

La responsabilidad penal que recae sobre estos dos encausados se limita a un delito de receptación. Así lo dice la resolución del Penal 2 de Ourense: «Los acusados, puestos de previo y común acuerdo, movidos por el ánimo de lucro, a sabiendas del origen ilícito del material y sin que conste que hubieran intervenido en la sustracción, establecieron un depósito del cableado de ilícito origen en una escombrera de pizarra en desuso, sita en un lugar de difícil acceso de Lardeira», en el propio municipio de Carballeda de Valdeorras.

A ese lugar, ambos hombres acudían para manipular el material, que mantenían oculto con vegetación. Lo quemaban para separar el cobre de la carcasa aislante que protege el cable, con el objetivo de vender después el material.

Tal y como verificaron los investigadores que participaron en esta operación, el día 6 de octubre de 2023, sobre las 18:57 euros de la tarde, los dos acusados acudieron al depósito para verificar que el material continuaba donde lo habían depositado y para taparlo con vegetación. El 19 de noviembre acudieron sobre las 21:54 horas en una furgoneta, cargaron parte del material y se dieron a la fuga tras detectar la presencia policial.