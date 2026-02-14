Roba maquinaria valorada en 20.000 euros e intenta estafar al dueño

El Equipo Roca de la demarcación de A Rúa de la Guardia Civil denominó operación ‘Orillado II’ a un caso en el que han sido detenidas dos personas como sospechosas, según el instituto armado, de más de 40 delitos contra el patrimonio, cometidos durante el año 2025 en la comarca de Valdeorras, la mayoría de los casos robos en el interior de vehículos. En estas diligencias también figuran como investigados tres varones, presuntos autores de un delito de receptación de objetos sustraídos, cuyo origen ilegal presuntamente conocían.

La Comandancia de Ourense de la Guardia Civil indica que, entre los delitos que han sido esclarecidos con esta investigación, destaca, por su relevancia, el robo de un total de veinticuatro máquinas profesionales, propiedad de una empresa de desbroces de la localidad de O Barco de Valdeorras, valoradas en su conjunto en más de 20.000 euros. Además, el autor del robo se aprovechó supuestamente de la situación del empresario. Según el instituto armado, el presunto ladrón trató además de estafarlo, ofreciéndole información sobre el paradero de los efectos sustraídos a cambio de una importante suma de dinero.