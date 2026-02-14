Ourense ganó un 35% de obra pública, salvo diez concellos con licitación cero

Ourense ha sido la provincia gallega que más ha subido porcentualmente las licitaciones de obras públicas en el año 2025, pues la inversión creció un 35,06 por ciento hasta situarse en los casi 242,9 millones de euros, frente a un crecimiento del 20% en A Coruña; un incremento del 15,76% en Lugo y una caída inversora en Pontevedra del 7,39 por ciento.

Son datos del informe de licitación en Galicia entre enero y diciembre de 2025 elaborado por la Federación Gallega de la Construcción, y que cifra la inversión global en las cuatro provincias en 1.625.063.076 euros, es decir, un 10,65% más que en 2024.

Se trata de proyectos licitados en las diferentes provincias y concellos gallegos, tanto por Xunta como por Estado, Diputaciones, Universidad y otros, incluidos los propios ayuntamientos.

En el caso de la provincia de Ourense, la Xunta aportó el pasado año un total de 67,4 millones en obras a Ourense, lo que supone un 45,39 por ciento más. No obstante, la licitación más importante en la provincia fue la que realizó el Estado, con casi 90 millones de euros en obras públicas. La Diputación dejó obras por más de 11 millones de euros y los ayuntamientos invirtieron más de 58 millones.

El informe realizado por la Federación Gallega de la Construcción hace también un estudio de la evolución de la licitación en Galicia por habitante y provincia desde el año 2021 al año 2025, es decir, en el último lustro. En el caso de la provincia de Ourense ha sido de 795, 68 euros por habitante, es decir, casi 800 euros, una cantidad muy superior a la de 2024, que fue de 595 euros por habitante en obra pública. Eso sí, si no es la cifra más alta. El año 2021, fue el de mayor volumen inversor en licitaciones, con 1.301 euros invertidos por habitante en la provincia.

Destaca el esfuerzo realizado por los propios ayuntamientos gallegos. En este caso, el de Ourense incrementa en el año 2025 un 118% por cierto el volumen de licitaciones hasta alcanzar los 17.142.300 euros.

Pero frente a esa evolución al alza en números globales hubo diez concellos en los que las licitaciones quedan prorrogadas por su complejidad desde el año anterior de 2024, o simplemente no contaron con ninguna obra licitada según este estudio. Sería los de Amoeiro, Arnoia, Castrelo do Miño y Castrelo do Val, Lobeira, A Mezquita, Padrenda, Quintela de Leirado San Amaro y A Teixeira, según els listado que presentan.