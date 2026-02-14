La magia del Entroido tomó las aulas y desafió a la lluvia

El tradicional desfile del Entroido infantil, que se celebra cada año en estas fechas, con la participación de decenas de alumnos y alumnas recorriendo con sus disfraces las calles de la ciudad, no pudo realizarse por la lluvia.

Colegio Manuel Luis Acuña, desfilando con la charanga. | FDV

Pero la alternativa, organizada en nueve colegios públicos de Infantil y Primaria de la ciudad desde la Concejalía de Educación permitió a nueve centros disfrutar de la música de charangas y comparsas y hacer su propia fiesta y desfiles dentro de los propios centros.

En el Colegio Maristas hubo una gran fiesta familiar, que animaron charanga y cigarróns. | FDV

En Mestre Vide, capitaneados por su propio director, alumnos y alumnas recibieron a la Charanga Nova de Trives, vestidos todos ellos deforma coordinada, en un escenario de vaqueros y vaqueras, que bailaron al son de las canciones entroideras de los músicos.

También la charanga Nova Trives estuvo también de forma correlativa a lo largo de la mañana en el Centro de Primaria e Infantil Luis Vives, en el José García y en el colegio de Educación Infantil y Primaria Curros Enríquez.

La convocatoria del Concello ofrecía, en el caso de Maristas, la visita de la charanga festiva que ofrecía el área de Educación, a la que se sumó una participativa fiesta de Entroido en la que participaron además padres y alumnos y que, según explica el centro, implica cada año a la comunidad educativa.

«Se trata de un festival propio para todos los alumnos y lo que hicimos fue incorporar también para animar a la charanga que nos enviaron, y sumarla a este os un festival en el polideportivo del centro destinado a todos los alumnos de Infantil y Primaria, que son unos 550», explica un portavoz del centro.

Cigarróns en Maristas

Allí, los niños y niñas, ataviados con los más diversos disfraces, compartieron, además de la animación musical, la presencia de algún cigarrón, una colaboración especial de una profesora del centro, que animó a jóvenes, niños y mayores a sumarse a un calendario de Entroido que en ese triángulo de Laza, Verín y Xinzo extalla desde antiguo de un modo especial.

Este festival anual fue multitudinario, pues acudieron decenas de padres y madres que grababan las diferentes actuaciones que había en la pista.

Con especial emoción recibían también los niños y niñas del colegio Manuel Luis Acuña a la charanga Europa, con la que los más pequeños participaron aprovechando un momento en el que la lluvia no hizo acto de presencia para hacer su particular desfile por el exterior del centro detrás de los músicos. Doble celebración para un centro expectante, porque la Xunta garantiza que, al fin, acometerá esa necesaria reforma interior del centro por la que aguardan desde hace años.

Las charangas como Noroeste visitaron también el Colegio A Purísima, Cardenal Cisneros o Concepción Arenal en esta fiesta de Entroido para los más pequeños.

Entroido en Barbadás

Una celebración que se celebró en la mayoría de los colegios de la ciudad y la provincia, como en el Concello de Barbadás, donde cientos de familias acudieron ayer a los colegios públicos CEIP Filomena Dato, CEIP O Ruxidoiro y CPR Luis Vives para disfrutar de los desfiles infantiles de Entroido.

Allí, alumnado y docentes dieron buena cuenta de su creatividad, acompañados de música y mucha animación. La cita, impulsada desde la Concejalía de Educación, se llevó a cabo en los patios de los centros educativos debido a la previsión meteorológica.

Noticias relacionadas

El alcalde de Barbadás Xosé Carlos Valcárcel, y el teniente de alcalde del municipio, Daniel Rey, también acudieron a los desfiles. «Es un gusto ver la originalidad y el trabajo detrás de los disfraces de alumnos y profesores», destaca Valcárcel.