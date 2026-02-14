Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los súper, nuevos baresVigues que se enfrentó a AlcarazOkupas en VigoFaro da CulturaMorre Alonso Montero
instagramlinkedin

Funçao Pública, hoy, en rúa Progreso

El programa de Entroido del Concello se centra hoy en la animación de calles, con decena de charangas animando desde mediodía la Plaza Mayor, y casco histórico, talleres de maquillaje de carnaval, y ya por la noche a partir de las 23.59 en la Plaza Mayor DJ A Gramola y en rúa Progreso a la misma hora, Funçao Pública hasta la madrugada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents