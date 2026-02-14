Funçao Pública, hoy, en rúa Progreso
El programa de Entroido del Concello se centra hoy en la animación de calles, con decena de charangas animando desde mediodía la Plaza Mayor, y casco histórico, talleres de maquillaje de carnaval, y ya por la noche a partir de las 23.59 en la Plaza Mayor DJ A Gramola y en rúa Progreso a la misma hora, Funçao Pública hasta la madrugada.
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- Hallado un cadáver en el embalse de Castrelo de Miño, en Ribadavia
- El perro «Pistón» sobrevivió a una caída de casi 100 metros y el acusado de tirarlo desde un viaducto de la autovía lo niega
- Medio millar de ganaderos gallegos ensordecen Madrid entre chocas y folións contra Mercosur
- Una niña contó a su profesora que temía por la vida de su madre, víctima de violencia machista
- El personal de paliativos de Ourense eleva una queja y el Sergas critica la «alarma innecesaria»
- Nueva jugada del campo ourensano: la tractorada irá a Madrid en los próximos días
- Un casco viejo con muchos bares, pero con un 89% de bajos comerciales y 1.273 pisos vacíos