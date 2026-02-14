Funçao Pública, hoy, en rúa Progreso

El programa de Entroido del Concello se centra hoy en la animación de calles, con decena de charangas animando desde mediodía la Plaza Mayor, y casco histórico, talleres de maquillaje de carnaval, y ya por la noche a partir de las 23.59 en la Plaza Mayor DJ A Gramola y en rúa Progreso a la misma hora, Funçao Pública hasta la madrugada.