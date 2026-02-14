Usa un coche sin que la dueña se dé cuenta para ir a robar

En la operación ‘Cubiertas’, el Equipo Roca de la Guardia Civil de Ourense ha detenido a un varón por tres delitos de robo con fuerza en Reboredo (San Cibrao das Viñas) entre los días 27 de noviembre y 7 de diciembre. En un coche estacionado en un garaje de Ourense, hurtó las llaves y el mando de la puerta de la cochera, y usó el turismo para desplazarse a Reboredo, sin que la dueña se diera cuenta, hasta que un día la mujer observó que el vehículo estaba estacionado de forma distinta a como ella lo había dejado y comprobó que el nivel de combustible había bajado mucho. La Guardia Civil averiguó que el sospechoso se había desplazado hasta Reboredo, forzó las máquinas de lavado y de aspiración de un negocio y sustrajo hasta en tres ocasiones la recaudación.