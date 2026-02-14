Servicios públicos
Una avería clausura hasta el día 23 las rampas de Concordia
El Concello culpa a Naturgy y la empresa asegura que el fallo lo causó un particular
Redacción
Las rampas mecánicas de la calle Concordia no podrán dar servicios durante el Entroido, pues están averiadas y no funcionarán hasta el 23 de febrero, según informan el Concello y el propio alcalde.
Lo que no ha quedado claro es cuál es el origen de la avería, porque el propio Concello culpa a UFD Fenosa a causa de un incidente en la red eléctrica por sobrecarga y afirma que, tras reparar la avería, le pasará la factura a Naturgy. Sin embargo este grupo energético afirma que la avería es ajena a UFD, su distribuidora eléctrica, y que fueron «los trabajos eléctricos de un particular» los que afectaron a su red de distribución, por lo que repercutirán los posibles costes al mismo.
Afirman que estuvieron en contacto con el Concello, e informaron en todo momento de las causas ajenas de la avería.
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- Hallado un cadáver en el embalse de Castrelo de Miño, en Ribadavia
- El perro «Pistón» sobrevivió a una caída de casi 100 metros y el acusado de tirarlo desde un viaducto de la autovía lo niega
- Medio millar de ganaderos gallegos ensordecen Madrid entre chocas y folións contra Mercosur
- Una niña contó a su profesora que temía por la vida de su madre, víctima de violencia machista
- El personal de paliativos de Ourense eleva una queja y el Sergas critica la «alarma innecesaria»
- Nueva jugada del campo ourensano: la tractorada irá a Madrid en los próximos días
- Un casco viejo con muchos bares, pero con un 89% de bajos comerciales y 1.273 pisos vacíos