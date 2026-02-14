Una avería clausura hasta el día 23 las rampas de Concordia

Las rampas mecánicas de la calle Concordia no podrán dar servicios durante el Entroido, pues están averiadas y no funcionarán hasta el 23 de febrero, según informan el Concello y el propio alcalde.

Lo que no ha quedado claro es cuál es el origen de la avería, porque el propio Concello culpa a UFD Fenosa a causa de un incidente en la red eléctrica por sobrecarga y afirma que, tras reparar la avería, le pasará la factura a Naturgy. Sin embargo este grupo energético afirma que la avería es ajena a UFD, su distribuidora eléctrica, y que fueron «los trabajos eléctricos de un particular» los que afectaron a su red de distribución, por lo que repercutirán los posibles costes al mismo.

Afirman que estuvieron en contacto con el Concello, e informaron en todo momento de las causas ajenas de la avería.