El Xoves de Comadres da inicio a un fin de semana lleno de Entroido

En Ourense, detectar que queda poco para el Entroido es más fácil que percibir que la Navidad ha comenzado. O por lo menos, las señales que se perciben por las calles en ambas fechas son igual de llamativas: las paredes vuelven a colgar iluminaciones especiales cambiando las bolas de nieve por máscaras; el ambiente urbano recuerda al que se puede ver en verano por la costa, a pesar de llevar semanas de borrasca; y los restaurantes más populares de la ciudad pasan de tener en sus mesas gente vestida con jerséis comunes a monjas con una tupida barba y zapatillas deportivas o policías con trajes de poliéster y un mostacho postizo. De todo ello puede dar testimonio cualquiera que ayer pasase por la ciudad de As Burgas, pues se celebraba el Xoves de Comadres que da el pistoletazo de salida a los días más intensos de carnaval.

Una de las charangas que animó la noche en el casco viejo de la ciudad de As Burgas.

La Praza Maior, llena de niños

La previa de la cena de comadres en el Liceo de Ourense, con 300 mujeres presentes.

La fiesta comenzó desde buena mañana en la Praza Maior, donde cerca de 200 alumnos de Educación Primaria procedentes de cinco centros educativos de la ciudad participaron en la tradicional regueifa. En ella, los niños de la ciudad de As Burgas persiguieron a su contraparte femenina para tratar de apoderarse del meco de papel que portaban, al grito de «A polas comadres!», para que después niños y niñas se invirtieran los papeles y hacer la contraparte de los compadres. Una tradición centenaria que ahora las instituciones y los colegios se encargan de mantener como una de las celebraciones más divertidas para los niños en estas fiestas.

El paso de las horas, como no podía ser de otra forma, solo derivó en un aumento de la fiesta que explotó a partir de las 20 horas, cuando las charangas comenzaron a desfilar por un Casco Vello a rebosar. Las milenarias calles de la ciudad auriense se llenaron de disfraces y música hasta altas horas de la noche, que acompañaron dos puestos de DJ de música variada tanto en la Plaza Santa Eufemia como en frente del concello, que contó con la actuación de Leticia Sabater. Por otra parte, el Xoves de Comadres no sería lo que es sin su parte gastronómica, pues un año más todos los grupos de amigas se juntaron en las cenas populares de este día tan señalado. En la ciudad de Ourense, la más destacada fue la organizada por el Liceo, en la que 300 mujeres (más se dieron cita con el fin de disfrutar de un gran cocido acompañado de grandes risas y amistad, en un ambiente femenino al 100%, pues no se aceptaban hombres, incluso por encima de cualquier disfraz o grupo.

Aunque la jornada de la ciudad de As Burgas fue vibrante a todos los sentidos, hablar solo de la fiesta que hubo en la ciudad sería como fijarse en una sola ola cuando delante tienes todo el mar. El Xoves de Comadres se vivió prácticamente por toda la provincia, especialmente en Verín, donde mujeres y compañeros travestidos por un día tomaron las calles desde primera hora de la tarde en busca de fiesta y algún que otro licor café. Además, decenas de restaurantes que preparan la jornada desde varios días antes se volvieron a llenar de mesones para albergar las cenas más conocidas de la región. Por otra parte, en Barbadás también se llevaron a cabo las regueifas de comadres, que ya tuvieron su previa el pasado jueves con su contraparte de compadres en los centros educativos del concellos. También en concellos como Laza, Manzaneda, A Gudiña, Viana do Bolo o Allariz hubo animación por las calles con charangas o folións.

Hoy, la fiesta no para ni con la borrasca. Las previsiones meteorológicas de lluvia han obligado a cancelar los desfiles infantiles tanto en Xinzo como en Ourense, pero en la capital se ha decidido que las charangas irán hasta los colegios que iban a desfilar para amenizar la jornada.