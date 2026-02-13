Furtivismo
Tres investigados en la provincia de Ourense por abatir un corzo fuera del periodo de caza
Una patrulla del Seprona de Lobios encontró en su furgoneta el animal muerto y además incautó varias armas y munición
R. O.
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del cuartel de Lobios comunicaron la situación de investigados a tres personas como presuntos autores de un delito contra la fauna, en la llamada operación ‘Lusket Doce’. Los agentes localizaron en el interior de una furgoneta el cadáver de un ejemplar macho de corzo, así como varias armas largas con munición del mismo calibre.
La patrulla de la Guardia Civil intervino las armas y las municiones, así como también el ejemplar de corzo abatido, para que los servicios oficiales de la delegación provincial de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático realizasen la necropsia, con el objetivo de establecer cuál fue la causa de la muerte del animal salvaje.
El pasado 28 de enero, después de haber recibido los datos del resultado de la necropsia, los agentes del Seprona de Lobios tomaron declaración en calidad de investigadas a estas tres personas. Se enfrentan a un proceso penal por un presunto delito contra la fauna, puesto que actuaron fuera de un periodo hábil de caza y, según la Guardia Civil, no han podido demostrar por el momento la lícita procedencia del animal, ni tampoco que formasen parte de ninguna batida, montería o rececho.
