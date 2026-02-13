Tres detenidos tras meses de investigación policial por daños con pintadas en trenes en Ourense

En la comisaría provincial de la Policía Nacional en Ourense hay una orden de servicio que sigue en vigor para estrechar la vigilancia y la labor disuasoria en el entorno de la estación intermodal, las cocheras y los talleres ferroviarios, entre los barrios de O Vinteún y A Ponte. Se han registrado varios casos de daños en diferentes trenes por culpa de grafiteros que, con sus pintadas, no solo causan destrozos en vagones del material rodante, sino que también provocan una alteración del servicio público, con el consiguiente perjuicio para los usuarios del ferrocarril.

Tras varios meses de investigación, la Policía ha detenido a tres personas que presuntamente causaron mediante pintadas desperfectos por importe de 15.000 euros en diferentes vagones de tren de Ourense. Los arrestos se han llevado a cabo en la ciudad de As Burgas, así como en León y en Torrelavega (Cantabria). Las vigilancias e investigaciones de la comisaría provincial continúan, porque desde principios de 2025 la operadora Renfe ha denunciado desperfectos con grafitis en trenes en Ourense por una factura de más de 50.000 euros.

Tras las denuncias formuladas desde el primer trimestre de 2025 por Renfe, acciones que se fueron sucediendo por parte de la operadora, que es la parte perjudicada debido al impacto económico de los desperfectos, y también a la incidencia de estos hechos en el servicio público de transporte, la brigada policial de información de la comisaría provincial puso en marcha una investigación específica, bautizada como ‘Filadelfia’, que se complementa con los servicios de disuasión y prevención efectuados por agentes de seguridad ciudadana. En el operativo para aclarar los hechos, la Policía Nacional estableció un equipo de trabajo conjunto con la Policía Local de Ourense.

Variaban los días y franjas horarias de actuación

La investigación, iniciada a comienzos de 2025, se prolongó durante todo el año, un periodo en el que los agentes especializados tuvieron que establecer dispositivos de vigilancia en el entorno de la estación y también en las inmediaciones de talleres, donde los autores accedían por zonas no habilitadas, como por ejemplo un parque situado en la Avenida de Marín, orillado por las vías. Los autores de las pintadas variaban los días y las franjas horarias a la hora de entrar para pintar el exterior de los vagones. Unos destrozos que después tenían que solventar los operarios, con tareas de limpieza en los vagones que, lógicamente, mantenían inoperativo el material rodante.

Según explica la comisaría provincial, en esta investigación ha sido «clave» el análisis efectuado por los agentes sobre los vestigios encontrados en los diferentes días y las zonas afectadas, así como las inspecciones oculares, el análisis de imágenes de grabaciones de seguridad, de las firmas empleadas por los autores —conocidas como ‘tags’ en el argot de los grafiteros—, sumado a «un largo y exhaustivo trabajo de investigación en el entorno digital», añade la comisaría. Fuentes policiales consultadas indican que, en ocasiones, los autores de este tipo de actos vandálicos buscan después notoriedad, para satisfacer su vanidad, exhibiendo en redes sociales el resultado de sus pintadas, con el objetivo de que su 'tag', su sello de autor, se dé a conocer en este ámbito.

El detenido en la ciudad de Ourense cometió presuntamente los daños de mayor cuantía: 12.000 euros por un presunto delito continuado. Está considerado por los agentes como el «nexo de unión» con el resto de sospechosos que han sido arrestados en el marco de la operación ‘Filadelfia’. Policías de la comisaría de Ourense se desplazaron a León y Torrelavega para detener a los otros dos presuntos implicados en los hechos, a quienes la comisaría atribuye sendos delitos agravados de daños, por un importe de 1.500 euros cada uno.

La vigilancia del entorno de la estación intermodal se intensifica desde hace meses, tras el repunte de robos con fuerza y hurtos —muchos de estos hechos, ligados a las adicciones de los autores—, así como de la preocupación vecinal. La prevención también busca reducir los delitos de daños con grafitis en el material ferroviario, una labor en la que colaboran los profesionales de seguridad privada.

Se han producido varias intervenciones, como la del pasado 6 de febrero, cuando agentes del servicio de noche procedieron a la identificación de cuatro individuos en los alrededores de las cocheras de Renfe. No fueron sorprendidos realizando pintadas, pero los policías les intervinieron objetos que pueden ser utilizados para vandalizar los vagones de tren: llevaban numerosos botes de pintura en espray.

Las investigaciones y controles de la comisaría de la Policía Nacional sobre este tipo de modalidad delictiva continúan en marcha, avisan desde la sede provincial.