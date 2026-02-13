Satélites para detectar incendios y el efecto urbano ‘isla de calor’

José Sobrino, catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Valencia, experto en teledetección y líder de la fase de consolidación de la misión térmica Sirius de la Agencia Espacial Europea (ESA), impartió este jueves una conferencia en el campus de Ourense titulada «Isla de calor e incendios: una aproximación desde la teledetección». Sobrino, con 40 años de experiencia en su grupo de investigación en la Universidad de Valencia, donde actualmente es director de la Unidad de Cambio Global, habló en Ourense sobre trabajos realizados alrededor de la detección de incendios, sobre todo de su extensión y severidad y de la evolución de las zonas afectadas, como fue en el caso de los incendios que arrasaron Ourense el pasado agosto. Sobrino explicó el uso de la teledetección en islas de calor: «La temperatura en la ciudad, durante la noche fundamentalmente, es mayor que en la zona de los aledaños, ya que los materiales que configuran la ciudad hechos por el hombre, como el cemento, el asfalto, etcétera, absorben calor de día y lo liberan durante la noche, lo que hace que aumente esa temperatura». Con datos de satélite, indicó, «se pueden detectar esos grados de variación entre la zona urbana y los aledaños». El proyecto de la ESA con el satélite Sirius pretende estudiar dicho efecto.