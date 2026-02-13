Rueda no descarta a Ana Belén Vázquez para la Alcaldía de Ourense

La diputada del PP por Ourense, Ana Belén Vázquez, ha vuelto a sonar, en las últimas horas , como ya ocurrió en las elecciones municipales de 2023 —esta vez con más fuerza al haber corrientes internas que la apoyarían— para encabezar la lista del PP por Ourense y ser alternativa a la candidatura que volverá a encabezar el actual alcalde Gonzalo Pérez Jácome por DO, ante el rumor, el presidente del PPdeG. Alfonso Rueda, admitió ayer que Ana Belén Vázquez podría ser «un buen nombre», aunque no hay nada confirmado indicó «ante la reacción furibunda» d que esa posibilidad, ha despertado en algunos, señaló. Alfonso Rueda se refería a la respuesta inmediata que de Jácome en sus cuenta de X, donde tras mencionarse esa posibilidad criticó los más de 5 lustros de labor política de la ahora diputada en el Congreso por el PP. Pese a que todo son cábalas Jácome se dirigió ayer con ironía con frases como «vota a Ana de Bande, aunque lleve 26 años de diputada en Madrid (15 años en el gobierno) y haya conseguido cero euros para Ourense. Vota a Ana de Bande aunque haya eliminado un máster de su currículum publicado. Vota a Ana de Bande aunque traicionó a Casado 24 horas después de apoyarlo».

Por su parte, Alfonso Rueda en declaraciones a los medios en Santiago indicó ayer que «simplemente digo que es indicativo la reacción furibunda con la que otros partidos recibieron ayer que haya salido su nombre». Añadió que, cuando simplemente saltando un nombre los otros no quedan indiferentes, a lo mejor vamos por muy buen camino» .

En todo caso, ha resaltado Alfonso Rueda que «hay tiempo y pueden salir más nombres», antes de concluir que lo evidente es que el suyo ha puesto «nerviosos» a «algunos». «Y cuando simplemente saltando un nombre los otros no quedan indiferentes, igual vamos por buen camino », zanjó Rueda. Ayer no fue posible confirmar ni desmentir este rumor con la diputada Ana Belén Vázquez.