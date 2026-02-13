El PSOE pide la mejora integral de la rúa Pena Trevinca «y no remiendos»

Los socialistas de Ourense proponen aprovechar la grave avería sufrida en la calle Pena Trevinca, con un profundo socavón vial, para acometer una rehabilitación integral, definitiva y sostenible, alejándose de una respuesta puntual basada en remiendos.

La rotura de la calzada puso de manifiesto el deficiente estado del subsuelo, de la red de drenaje y del firme, en una calle con alta densidad residencial y con una especial sensibilidad social.

La propuesta presentada por los militantes socialistas apuesta por una actuación integral que reordene desde firme, tuberías, aceras, iluminación, incorpore arbolado y zonas verdes de pequeño formato o mobiliario, entre otras, como la mejora del parque infantil. Presentan un completo proyecto con boceto, con un coste de un valor aproximado que se sitúa entre los 450.000 y los 550.000 euros.