Pinceladas de autoestima para ayudar en el proceso oncológico

El cuidado de la propia imagen ayuda en la meta de la recuperación, el gran objetivo en un proceso oncológico. Se produce un desgaste psicológico debido al efecto físico, visible en el pelo y en la piel, de los tratamientos contra el cáncer, sobre todo de la quimioterapia. Talleres prácticos como el de este jueves en el hospital de Ourense, organizados por la Fundación Stanpa e impartidos por profesionales voluntarias —en el CHUO participaron diez mujeres en la sesión de ayer—, aportan a las pacientes oncológicas un espacio de encuentro, que fomenta el apoyo mutuo y la interacción social, mientras adquieren o profundizan en nociones sobre el cuidado de la piel, maquillaje, hidratación y protección solar. Cada participante recibe de obsequio un kit con productos cosméticos. Verse y sentirse mejor refuerza la autoestima.