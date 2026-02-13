¿Qué puedo ser de mayor?

¿Científico, bombero, guardia civil, miembro de la Policía Nacional o, tal vez, una Formación Profesional con alto nivel de éxito de inserción laboral? Esta son algunas de las preguntas que se hacen muchos alumnos y alumnas que están a punto de terminar el cuarto año de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o culminar segundo de Bachillerato. Muchos no tienen claro por dónde encaminar su futuro. Salvo aquellos con una vocación temprana de aquello a lo que quieren dedicarse «de mayores», solo les asaltan dudas.

Ayer, en el Colegio Maristas de Ourense, representantes de 21 entidades permitieron a los alumnos y alumnas de 4.º de ESO y de 2.º de Bachillerato empezar a conocer, en vivo, hacia dónde encaminar su futuro, gracias a la III Feria de Estudios Superiores Maristas (FES). El polideportivo fue el lugar elegido para la instalación de estos puestos informativos, de variada temática, que fueron informando a los jóvenes y permitiéndoles conocer propuestas o resolver dudas.

Estuvieron presentes titulaciones de diferentes familias de Formación Profesional, estudios en escuelas superiores, programas universitarios y también las labores y exigencias formativas de la Policía Local y Nacional, así como puestos de la Guardia Civil y Bomberos. Al evento asistieron también escolares del colegio La Purísima y, en horario de tarde, familias del centro y público en general.

Esta actividad se enmarca dentro de una semana de orientación, en la que la otra cita relevante será el «Speed Dating» del viernes, una serie de encuentros breves con una docena de exalumnos que se forman en distintas instituciones o acaban de incorporarse al mercado laboral.

En grupos pequeños, los estudiantes charlarán informalmente con los invitados cuya formación les resulte atractiva, desplazándose por las mesas existentes.

Finalmente, estuvieron a su disposición para mostrarles las posibilidades formativas los centros de FP de A Carballeira, A Farixa, Escola Profesional Santo Cristo y Villamarín, con sus titulaciones.

También participaron escuelas universitarias y universidades, como el Centro Superior de Hostelería de Galicia, CESUGA, Escola Superior de Saúde Cruz Vermelha Portuguesa, UIE-Abanca, UNIR, Universidad CEU San Pablo, Universidad Europea y Universidad de Navarra. Otras entidades presentes fueron: AFN-Escuela de Pilotos, BIG Formación, Bomberos, Cruz Roja, Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional.