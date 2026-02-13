Una feria en el campus para divulgar la ciencia y fomentar la igualdad

El campus de Ourense celebrará el viernes 20 de febrero la novena edición de la feria eXXperimenta en Femenino, que fomenta la igualdad en el campo de las disciplinas CTEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas). El objetivo de esta iniciativa, que se desarrollará en el edificio Politécnico y en la que participarán 150 investigadores, la mayoría mujeres, es ayudar a romper un doble techo de cristal: la falta de referentes femeninos científicos en la sociedad y la desproporción entre hombres y mujeres en las carreras científico-tecnológicas. Aunque la mitad del alumnado universitario es femenino, la cifra es inferior al 30% en las carreras CTEM, y en titulaciones como Ingeniería Informática se sitúa en el 15%. Habrá trece puestos y una conferencia. Por la mañana, el evento estará abierto a catorce grupos de estudiantes preuniversitarios de centros ourensanos y, desde las 14 horas, a la visita del público en general.