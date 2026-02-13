Envejecimiento, cáncer y salud mental, entre los ámbitos clave de investigación sanitaria

La ciencia aplicada a la salud y la búsqueda de la superación de los límites del conocimiento con la investigación redundan en una mejora de la prevención, elevan el nivel de formación de los profesionales y además contribuyen a la evaluación de los recursos y de la capacidad asistencial. El envejecimiento de la población en una de las áreas sanitarias más envejecidas de Europa, la cronicidad de patologías, el cáncer, la salud mental, la medicina personalizada y la digitalización son los ámbitos prioritarios de trabajo definidos en el plan director del Sergas para los próximos cinco años en materia de investigación e innovación. El documento estratégico, la hoja de ruta que identifica las fortalezas, prioridades, objetivos y líneas de actuación para el quinquenio 2026-2030, fue presentado este miércoles en el hospital de Ourense, con la presencia de profesionales de distintos servicios hospitalarios y atención primaria. La exposición corrió a cargo de la neurofisióloga Silvia Álvarez, directora de soporte del área, y de Joaquín Cubiella, el jefe de la sección de investigación y el coordinador de uno de los equipos más activos e influyentes, el Grupo de Investigación en Oncología Digestiva.

El sistema de salud cuenta en Ourense con once grupos de investigación y más de un centenar de profesionales implicados, con un peso relevante de la investigación en oncología, en un contexto de aumento de las iniciativas investigadoras, con más actividad en ensayos clínicos y producción científica durante los últimos años.

Álvarez espera que, tras el avance del periodo más reciente, la tendencia continúe y se produzcan sinergias con el Nodo de Innovación, que se ha reactivado. Cubiella valora el incremento registrado de la participación de profesionales de la sanidad pública ourensana en iniciativas competitivas de los ámbitos autonómico, estatal e internacional, así como también en ensayos clínicos y estudios observacionales, impulsados desde los propios servicios clínicos.

Joaquín Cubiella y Silvia Álvarez. / FDV

Ha crecido la producción científica a nivel provincial, con presencia en revistas reconocidas y también en redes colaborativas y consorcios de investigación, sobre todo en campos como la investigación clínica, la epidemiología, la innovación diagnóstica y la investigación enfocada a los resultados en salud. Asimismo, se han reforzado las estructuras de apoyo a la investigación, con avances en la integración progresiva de la actividad investigadora en la práctica asistencial diaria, con la implicación creciente de profesionales de distintas categorías sanitarias.

El principal objetivo del plan director para el periodo de 2026 a 2030 es orientar, potenciar y dar coherencia a la actividad investigadora, fijando un marco estratégico común que permita maximizar el impacto científico, asistencial y social de la investigación, contribuyendo al conocimiento científico desde la práctica clínica cotidiana y la realidad poblacional.

El plan director marca como estrategia incorporar la investigación y la innovación como servicios del propio sistema sanitario, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo profesionales del personal sanitario. La ambición es que el área sanitaria ourensanas se consolide como un «referente científico» —subraya el Sergas—, en colaboración con socios académicos, institucionales y sociales, con apoyo en valores de excelencia, impacto social, cooperación e internacionalización.

Diez planes de acción

El área sanitaria define cuatro objetivos estratégicos principales: aumentar la capacitación científica de los profesionales, reforzar la investigación clínica, diferenciar líneas de investigación con valor añadido e intensificar las colaboraciones externas, además de un objetivo transversal de impulso de la I+D+i en atención primaria.

Estos ejes se concretan en diez planes de acción, que incluyen la creación de una Unidad de Ensayos Clínicos, el fomento de proyectos multicéntricos e internacionales, el desarrollo de la ciencia de datos, el refuerzo de los servicios de apoyo a la investigación, la atracción de talento, la mejora de la comunicación y la implicación activa de la ciudadanía. El plan apuesta por la colaboración con otras áreas sanitarias, instituciones académicas y plataformas de investigación, y por la alineación con las estrategias autonómicas, estatales y europeas en I+D+i en salud, con una visión orientada a consolidar una cultura investigadora sólida y sostenible.