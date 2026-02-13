El Arqueológico, sede permanente de las 6 monedas BIC adquiridas por la Xunta

En enero de este año, la Xunta de Galicia formalizó la compra en subasta de seis monedas históricas que ya están en proceso para ser declaradas bien de interés cultural (BIC), por algo más de 178.000 euros. Las piezas eran propiedad del numismático gallego Manuel Orol, y fueron adquiridas en una subasta celebrada en Madrid, tras ejercer el derecho de tanteo por 178.200 euros. Cada una de ellas tiene un alto valor histórico, y en especial la llamada Tremissis Suevo, serie Latina Mvnita , por ser una «emisión única» y porque «constituye un testigo material y documental de la existencia del Reino Suevo en Galicia».

Las seis monedas históricas adquiridas de la colección numismática privada del gallego Antonio Orol estarán custodiadas y serán exhibidas en el Museo Arqueológico de Ourense. Primero en su sede provisional, en el conventual de San Francisco, y luego de forma permanente, cuando finalicen las obras, tal y como anunció ayer el conselleiro de Cultura, José López Campos, en el acto de recepción de las mismas, donde destacó «el esfuerzo hecho por el Gobierno gallego por recuperar y ampliar el patrimonio cultural de Galicia».

Acompañado por los directores generales de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, y de Cultura, Anxo M. Lorenzo, el representante del Ejecutivo autonómico recordó cómo se gestó la compra de estas piezas, que son las siguientes: Tremissis Suevo de Honori; Tremissi Suevo de Valentiniano; Tremissis Suevo , serie Latina Mvnita así como el Tremissis visigodo de Wamba; 1/2 excelente de la Granada de los Reyes Católicos y 1/2 real de Felipe II.

Noticias relacionadas

López Campos destacó que se trata de «emisiones únicas de un valor excepcional y de una relevancia incuestionable para el patrimonio cultural de la comunidad». Al respecto, subrayó que suponen un «testimonio material y documental de la presencia del Reino Suevo en Galicia y también del medievo renacentista, que excede cualquier interés centrado meramente en el coleccionismo». Por eso las necesidad de preservarla y exponerla en un lugar oficial y bajo custodia.