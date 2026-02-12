San Xoán de Río abre el debate sobre el papel clave de la mujer en el rural

Mujer y tierra; mujer y cohesión; mujer y potencial de desarrollo emprendedor, también —o incluso más— cuando vive y trabaja en un entorno rural. Son algunos de los binomios que, como bloques temáticos, serán también objeto de debate en el VI Congreso de la Mujer Rural, que convierte este fin de semana a San Xoán de Río, en Ourense, en foro nacional e internacional de reflexión sobre el importante papel de la mujer en el desarrollo territorial, su liderazgo y la necesidad de impulsar políticas de apoyo e inspiradoras para aquellas que quieran desarrollar su potencial e inquietudes sin salir del rural, así como para visibilizar a quienes ya tienen en marcha proyectos de emprendimiento.

San Xoán de Río se convertirá esta semana en el punto de encuentro estatal de la mujer rural con la celebración del VI Congreso de la Mujer Rural, que tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de febrero. Un evento que consolida el trabajo desarrollado en las cinco ediciones anteriores y que refuerza el papel de las mujeres como agentes clave del desarrollo territorial, el liderazgo local, la innovación social y la cohesión comunitaria.

Durante la presentación del congreso, Teresa Barge destacó que esta sexta edición nace como un espacio de continuidad y proyección del trabajo realizado a lo largo de 2025 en distintos territorios de España, con el objetivo de seguir avanzando en la visibilización y el reconocimiento de las mujeres rurales.

El programa se estructura en seis grandes bloques temáticos que combinarán ponencias, diálogos institucionales y mesas de experiencias reales. Entre los ejes principales se abordarán el liderazgo femenino en el medio rural, el emprendimiento y la sostenibilidad, las redes de cooperación entre territorios, la innovación en el sector primario, las políticas públicas y el papel de la comunicación y los medios en la construcción de un relato positivo del mundo rural.

El congreso concluirá con un mensaje común: el futuro del medio rural pasa por el liderazgo femenino, la cooperación, la formación, la innovación y la creación de comunidades vivas y conectadas.

Por su parte, la trabajadora social del Concello de San Xoán de Río, Geanina Lascu, explicó que esta es la primera vez que el congreso se amplía a tres días de duración, cuando habitualmente se celebraba en una sola jornada. Además, el día central se traslada al sábado para facilitar la participación.

Homenajes y premios

El viernes 20 se celebrará una gala de premios y homenajes, en la que se reconocerá a cinco mujeres rurales. Este año se superaron las 80 candidaturas, muchas de ellas presentadas por las propias interesadas, un hecho que Lascu valoró como un importante ejemplo de empoderamiento y autorreconocimiento.

Las votaciones ya superan las 15.000 participaciones y un jurado profesional elegirá a la ganadora entre las tres más votadas.

Ese mismo día se rendirá un homenaje especial a Carmen Quintanilla, por su trayectoria en la defensa de la mujer rural, y al colectivo local Mujeres de Río, por su labor de dinamización cultural en el municipio.

Proyectos de emprendedoras

El sábado 21 se desarrollará la jornada central del congreso, con las diferentes mesas de trabajo y un espacio de networking, concebido como una oportunidad para dar visibilidad a los proyectos de mujeres emprendedoras y fomentar la creación de redes de apoyo y colaboración.

Finalmente, el domingo 22 se cerrará el congreso con una visita a tres proyectos del sector primario liderados por mujeres: una bodega, una ganadería y una plantación de shiitake, mostrando sobre el terreno la realidad, la innovación y el futuro del campo gallego.

Con esta programación, San Xoán de Río se consolida como un referente estatal en la promoción de la igualdad, la visibilidad y el liderazgo femenino en el medio rural. La jornada se articulará en seis grandes bloques temáticos, concebidos como espacios de reflexión, inspiración y acción, combinando ponencias marco, diálogos institucionales y mesas de experiencias reales del territorio.

El Bloque 1, centrado en el liderazgo femenino en el medio rural, abordará el papel de las mujeres en la toma de decisiones. El Bloque 2 estará dedicado al emprendimiento femenino rural, con especial atención a los retos económicos. El Bloque 3 se enfocará en redes, colaboración y economía relacional. El Bloque 4 se centrará en el sector primario y la innovación agroalimentaria, visibilizando iniciativas lideradas por mujeres como las antes reseñadas. El Bloque 5 abordará el papel de la mujer rural en las políticas públicas y la comunicación. El Bloque 6, dedicado a mujer rural y medios, reflexionará sobre la comunicación como herramienta estratégica.