La presa de Ourense desembalsa 2,3 millones de litros por segundo y el agua acumulada anega A Limia

Tras varias semanas marcadas por una continuidad de borrascas, las altas presiones se adentrarán en Galicia este sábado, una tregua después de una sucesión de temporales que han elevado los niveles de los ríos y embalses por encima de los registros históricos para esta época del año, causando crecidas en áreas fluviales, inundaciones y un reguero de incidencias, como daños en carreteras. Una borrasca de nombre Oriana devuelve la nieve este viernes a la montaña ourensana, desde primera hora de la tarde, con una previsión de más de cinco centímetros de acumulación hasta el sábado por encima de los 1.000 metros. Hasta las primeras horas del sábado hay aviso también por viento en la montaña y en el sur provincial, donde se registrarán rachas de más de 80 km/h.

Las lluvias, que regresaron a última hora de la tarde del jueves, no se irán del todo, pero se prevé que la intensidad sea baja durante la próxima semana. La saturación de los suelos a consecuencia de varias semanas lloviendo sobre mojado mantiene los avisos en varios cauces: el Miño en O Barco estuvo en nivel rojo este jueves, al igual que en A Peroxa y en la confluencia con el Avia en Ribadavia. También sigue alto el Limia. En la comarca la acumulación de precipitaciones mantiene anegadas amplias extensiones de terreno de cultivo. La antigua Lagoa de Antela, desecada en el siglo XX, ha vuelto a aparecer.

Terrenos inundados en A Limia, en una vista de dron desde la Torre da Pena. / BRAIS LORENZO

En la ciudad, la presa de Velle llegó a desembalsar este jueves un máximo de 2.374,10 m3 —es decir, 2,374 millones de litros— cada segundo. Es el volumen de caudal de salida más alto de la última semana. Compuertas abajo, el Miño casi parecía el mar, generando remolinos y olas en el entorno de las piscinas de Oira, anegadas. El río se situó en el entorno de los 7 metros de altura, en nivel de aviso laranja.

El embalse hidroeléctrico de Velle, liberando agua este jueves. / ROI CRUZ

En once días de febrero el valor medio de precipitación duplica, con más de 210 litros por metro cuadrado, el registro habitual del mes. «Las precipitaciones del sábado serán débiles y parece que toda la próxima semana, aunque seguirá el tiempo lluvioso, la intensidad será baja. Una vez que pase el último frente de este viernes esperamos que todo vuelva a la normalidad lo antes posible, Parece que dentro de dos semanas la situación anticiclónica se hará hueco», avanzan desde la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.