El personal de paliativos de Ourense eleva una queja y el Sergas critica la «alarma innecesaria»

La unidad de cuidados paliativos de Ourense, que presta asistencia a los pacientes en las fases terminales de la vida, se encuentra desde mayo de 2025 en el hospital de Piñor, tras el traslado desde el antiguo Materno-Infantil debido a los problemas de este viejo edificio con los desprendimientos de falso techo. La comisión de centro de atención hospitalaria del CHUO, que representa a los profesionales a través de varias organizaciones sindicales, apoya al personal de paliativos en una queja formal remitida a la Valedora do Pobo, el Comité de Ética del área sanitaria de Ourense y al gerente, para urgir una revisión de las condiciones de hospitalización del servicio. Desde el área sanitaria la réplica también es crítica: «Lamentamos profundamente que se esté trasladando un mensaje que puede generar alarma innecesaria entre pacientes y familiares. Consideramos especialmente inadecuado emplear la sensibilidad y vulnerabilidad de este colectivo para defender preferencias personales o de localización laboral por parte de algunos profesionales que manifestaron su desacuerdo con el cambio organizativo. La defensa de los intereses profesionales debe canalizarse por los mecanismos establecidos y nunca a través de la instrumentalización de pacientes y familias», cuestiona el Sergas.

La comisión de centro denuncia que la unidad está «infrautilizada por una deficiente gestión desde la gerencia», dirección a la que afean «falta de compromiso con un tema tan sensible como la atención a estos pacientes, extremadamente frágiles, y a sus familias». Este miércoles entregaron la carta de queja por registro en la delegación territorial de la Xunta en Ourense. Las reivindicaciones van más allá de cuestiones laborales e inciden también en la humanización de un servicio «en claro declive», dicen.

Según su versión, desde el momento de traslado a Piñor, se han registrado «problemas de todo tipo» para que los profesionales puedan desarrollar su labor «en condiciones adecuadas», resaltan.

La comisión alude a problemas estructurales, como falta de intimidad, «escasa, casi nula, dotación de habitaciones individuales», falta de zonas de descanso para familiares con estancias prolongadas, carencia de servicio de televisión u horarios restringidos en la cafetería. «Unidos a los problemas asistenciales», como falta de asignación de especialidades médicas específicas —Oncología, Medicina Interna e incluso HADO—, y también supuestamente de servicios de apoyo — Farmacia, Laboratorio, Radiología—, «dificultan enormemente la atención en condiciones de seguridad y calidad, y provocan una desigualdad de trato entre pacientes de la misma área sanitaria», critica la comisión.

Versiones opuestas

Los representantes de los trabajadores, así como también miembros del personal, aseguran que han solicitado reuniones y planteado preguntas sobre la situación, sin recibir contestación, «ni favorable ni desfavorable, lo que provoca una clara indefensión», dice la comisión de centro.

En profundo desacuerdo, el área sanitaria de Ourense, a la que este periódico solicitó versión: «Queremos reafirmar con total claridad la idoneidad de las instalaciones actuales y de las condiciones asistenciales en las que se presta la atención en la Unidad de Cuidados Paliativos. El traslado se realizó garantizando que los pacientes siguen contando con el mismo personal, los mismos medios técnicos y los mismos recursos asistenciales que tenían en su anterior localización, manteniendo en todo momento los estándares de calidad, seguridad y humanización que caracterizan este servicio», asegura la administración.

Noticias relacionadas

«La prioridad absoluta de esta gerencia es y seguirá siendo la atención integral de los pacientes y el acompañamiento a sus familias, asegurando que reciben una asistencia digna, profesional y adaptada a sus necesidades clínicas y humanas», añade el Sergas.