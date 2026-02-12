Modifican el PXOM en el Seminario para hacer el hospital Recoletas

La Xunta de Goberno Local del Concello de Ourense, que se celebra hoy, aprobará la modificación del Plan General de Ordenación Municipal, PGOM de 1986, que es el que está en vigor, para poder dar uso para equitación sanitaria en el terreno de la antigua casa de ejercicios espirituales ubicada en el entorno del el Seminario de Ourense, con el fin de que pueda construirse en ese solar, el futuro hospital privado del Grupo Recoletas. El proyecto que se prevé aprobar en la junta de hoy del Concello, a es el contenido en el Documento para aprobación inicial (DAI) presentado en fecha 30 de enero de 2026.

Este hospital es fruto de la compra por parte de este Grupo Recoletas, de los hospitales Cosaga y El Carmen situados en las calles Sáenz Díez y Habana en la actualidad, y que desaparecerán para prestar sus servicios ya con otro nombre el futuro hospital que se levante en el solar de lo que fue casa de ejercicios tras una inversión final que se prevé supere los 40 millones de euros.

Este pasado mes de septiembre la Xunta de Goberno del Concello ya aprobó el proyecto de demolición de la casa de ejercicios espirituales, para dejar libre el solar en el que , donde el grupo Recoletas Salud prevé unificar este gran hospital de capital privado en Ourense que aglutinará y multiplicará los servicios que ofrecen El Carmen y Cosaga.