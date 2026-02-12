Feria de Estudios Superiores en Maristas

El Colegio Maristas de Ourense coge hoy de 11.00 a 14.00 horas, acoge la Feria de Estudios Superiores, en la que 21 instituciones y entidades educativas, presentan sus ofertas y planes de estudio a los alumnos. También de 16.00 a 17.30 horas estará abierta la visita de las familias interesadas y del pecio en general, para conocer las variadas ofertas formativas.