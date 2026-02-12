Feria de Estudios Superiores en Maristas
El Colegio Maristas de Ourense coge hoy de 11.00 a 14.00 horas, acoge la Feria de Estudios Superiores, en la que 21 instituciones y entidades educativas, presentan sus ofertas y planes de estudio a los alumnos. También de 16.00 a 17.30 horas estará abierta la visita de las familias interesadas y del pecio en general, para conocer las variadas ofertas formativas.
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- Hallado un cadáver en el embalse de Castrelo de Miño, en Ribadavia
- Nueva jugada del campo ourensano: la tractorada irá a Madrid en los próximos días
- El perro «Pistón» sobrevivió a una caída de casi 100 metros y el acusado de tirarlo desde un viaducto de la autovía lo niega
- Ourense bajo la lluvia: el Miño supera los 7 metros y los embalses evacúan
- El corte de la A-52 podría obligar a cancelar el desfile de pantallas en Xinzo
- Medio millar de ganaderos gallegos ensordecen Madrid entre chocas y folións contra Mercosur
- Una niña contó a su profesora que temía por la vida de su madre, víctima de violencia machista