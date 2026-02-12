Entroido y San Valentín en Ponte Vella con actividades y obsequios dulces

El centro comercial y de ocio Ponte Vella se prepara para vivir unos días muy especiales con motivo de la celebración del Entroido, que este año se solapa además con San Valentín. El centro ofrece una completa programación de actividades familiares y acciones especiales pensadas para los clientes. Durante varios días, Ponte Vella acogerá talleres infantiles, espectáculos y concursos concebidos para el disfrute de niños, niñas y familias, con el objetivo de ser n punto de encuentro festivo y lleno de animación en la ciudad.

Entre las actividades destacadas se encuentra el «Laboratorio de Transformación de Entroido» (16:00 a 19:00 horas), que tendrá lugar el sábado 14, con sesiones de maquillaje y caracterización, fotomatón y una llamativa temática ‘K-POP’. Esa misma jornada, el público podrá disfrutar del espectáculo de magia del mago Paco “Ledicias” (19 horas), un espectáculo familiar de humor e ilusión.

El lunes 16 será el turno del tradicional concurso de disfraces (18 horas), uno de los momentos más esperados de estas fechas, seguido del espectáculo ‘Got Rock! – Musical de otra galaxia’ (19 horas), una propuesta familiar de ventriloquía y música creada por Francis Zafrilla, en la que el público participa activamente como jurado de un divertido concurso de talentos protagonizado por marionetas al ritmo del rock and roll.

Del viernes 13 al miércoles 18 se desarrollarán talleres infantiles en horario de tarde (17:30 a 20:30 horas), mientras que el sábado 18 (18 a 20 horas) el personaje Ponti visitará el centro para compartir momentos con los más pequeños.

Parking gratuito el domingo

Noticias relacionadas

Con motivo de la celebración de San Valentín, que coincide con las fiestas de Entroido, Ponte Vella quiere tener un detalle especial con sus clientes. El viernes 13 y el sábado 14, todos los visitantes recibirán un obsequio dulce, que incluirá bombones con forma de corazón, caramelos y piruletas, a modo de agradecimiento para quienes acudan en busca de un regalo o experiencia entre las propuestas de moda, complementos, belleza, restauración y ocio del centro. El domingo 15 el parking del recinto será gratuito durante todo el día.