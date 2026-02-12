Elogio de la carne....y del pulpo: las debilidades gastronómicas más votadas por los turistas

Dicen que la diferencia entre ser un mero turista y un viajero, es que este último se sumerge en el lugar al que viaja y, cuando llega a ciudades como Ourense, aparte de la historia, la cultura y las costumbres, se lanza directamente también a conocerla probando su gastronomía.

Parte del equipo de Atarazana, en la Rúa dos Fornos, con su plato más demandando, el pulpo. | IÑAKI OSORIO

Además, luego opinan, critican o comentan en webs como TripAdvisor, la «biblia» del sector, en la que sitúan a diez locales de la ciudad como los más votados y demuestran gustos muy variados, pero con un especial elogio de la carne, algo que les sorprende en sus distintas preparaciones, y del pulpo.

Por eso, Atarazana, en la calle de los Vinos, encabeza la lista de los diez más votados, con un producto que, como indica siempre José González, el propietario, «gusta a todas las nacionalidades. No hay quien lo pruebe y no repita», afirma.

En el puesto número 2 está Milongas Parrillada, un restaurante de carne y barbacoa en la calle Progreso, con aires claramente argentinos y que ha conseguido además una de las puntuaciones más altas: un 4,9, nota equivalente a excelente. «Una parrillada de toda la vida con un concepto modernizado. Orientada a familias con niños y con un menú estrella de la casa en nuestro “come todo lo que quieras”, con churrasco de ternera, de cerdo, criollo, secreto de cerdo, patatas fritas, ensalada e incluye postre o café», explican desde el local.

A Palleira, con un 4,6, y Tizar Gourmet Urban Food, con una puntuación de 4,8, tampoco se bajan de la lista, con un cuarto y quinto puesto. A Palleira por su variada carta de cocina tradicional y mediterránea, y Tizar porque ha apostado desde su inicio por la cocina internacional, lo que unido a su ubicación arrasa.

En el puesto 5 de esa lista de viajeros que quieren dejar por escrito sus sensaciones tras comer en un restaurante en cualquier parte del mundo, en este caso de la ciudad de Ourense, está Pacífico, y en el 6 A Taberna, en la calle Julio Prieto Nespereira, un clásico también de la comida mediterránea y europea. El gastrobar Sanmiguel obtiene un 4,4 sobre 5 y es calificado como «de lo mejor que he encontrado en el casco viejo», con expresiones como «no te puedes perder su cocina», en una clara muestra de que el cambio de nombre y dirección no ha mermado lo que ha sido un clásico histórico de la restauración en la ciudad.

Noticias relacionadas

Hay locales que, pese a tener la denominación de «bar» y no de restaurante, como Orellas, están en el puesto número 8 porque «es un lugar pintoresco con muchos derivados del cerdo y en la zona de vinos». El número 9, con calificativos como «impresionante» o «todo un descubrimiento», es para el Restaurante Nova, un Estrella Michelin y el puesto l 10 para Pata Negra. Menús, precios y sabores para bolsillos y viajeros muy diferentes y de los más variados países .